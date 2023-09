Geseke (NRW): Dramatisches Video zeigt Lokführer (†30) kurz vor Bahn-Unglück – „Heroischer Einsatz“

Die Bilder aus Geseke haben am Sonntag (10. September) ganz NRW bewegt. Dort ist am Nachmittag ein mit Zement beladener Güterzug mitten im Wohngebiet entgleist. Für den Lokführer (†30) sollte jede Hilfe zu spät kommen (mehr hier).

Noch ist unklar, wie es zu dem tödlichen Zugunglück in Geseke kommen konnte. Ein Video, das der Polizei vorliegt und im Netz kursiert, zeigt die dramatischen Sekunden kurz vor dem Unfall. Nach Anblick der Aufnahmen huldigen Experten den verunglückten Lokführer jetzt als Helden.

Geske (NRW): Eisenbahner trauen um Kollegen

Mit emotionalen Worten hat „Der Eisenbahner“ bei Facebook Abschied von dem 30-jährigen Lokführer genommen: „Wir erinnern uns an die wundervollen Augenblicke, die wir gemeinsam erlebt haben, und du wirst immer in unseren Herzen bleiben – als ein aufrichtiger, humorvoller Kollege und treuer Freund (…) Du wirst eine schmerzliche Lücke hinterlassen, mein Freund.“

Unter dem Eindruck des Videos huldigte der Experte den Kollegen für seinen Mut in der Situation kurz vor dem Unglück. Demnach zeigen die Bilder, wie der 30-Jährige trotz der hohen Geschwindigkeit des Zuges über den Wagen kletterte. Nach Einschätzung des Experten habe er versucht, die Hauptluftleitung zu öffnen. Mit dem Mute der Verzweiflung habe er offenbar so versucht, den Zug noch zu stoppen. „Obwohl ihm dies leider nicht gelang, demonstriert sein heroisches Handeln den wahren Charakter eines Helden, der sich um die Sicherheit sowohl seiner Mitmenschen als auch derjenigen in unmittelbarer Nähe der Schienen sorgt“, so „Der Eisenbahner“.

Warum ist der Zug entgleist?

Auch der Polizei liegt die Videosequenz vor. Ein Sprecher der Polizei Soest bestätigte gegenüber DER WESTEN, dass die Aufnahmen zeigen, wie sich Lokführer kurz vor dem Unglück auf dem Zug befand. Zuerst sei noch unklar gewesen, ob es sich dabei um den Lokführer handelte, weswegen man mit einem Hubschrauber nach einem möglichen zweiten Opfer gesucht habe. „Wir gehen jetzt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Person auf dem Video der Lokführer ist“, so der Polizeisprecher.

Ob der 30-Jährige auf der Lok tatsächlich eine Notbremsung hervorrufen wollte und was zum Entgleisen des Zuges geführt hat, sei Gegenstand der Ermittlungen. Unter anderem müsse noch der Fahrtenschreiber ausgewertet werden, um herauszufinden, ob der Zug möglicherweise zu schnell war. Und wenn ja: warum? Kurz nach dem Unglück können die Ermittler nach eigenen Angaben weder einen technischen Defekt noch menschliches Versagen ausschließen.