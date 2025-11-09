Gertrudenhof Hürth muss Hunderte Tiere töten: „Sie gehörten einfach zur Familie“

Ein trauriger Tag für den Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth. Wegen eines Verdachtsfalls der Vogelgrippe musste der Bauernhof alle Hühner und Gänse, die auf dem Hof lebten, einschläfern. Es handelte sich um mehrere Hundert Tiere.

Auf Instagram teilt der Gertrudenhof Hürth diese bestürzende Nachricht mit den Besuchern und Fans des Erlebnisbauernhofs. Dort heißt es: „Ein schwerer Tag auf dem Gertrudenhof… Gestern mussten wir Abschied nehmen von all unseren Hühnern und Gänsen.“ Die Vogelgrippe breitet sich immer weiter in Deutschland aus und auch der Erlebnisbauernhof ist vor der Krankheit nicht sicher (wir berichten >>>).

Gertrudenhof Hürth: Fast 500 Tiere wurden eingeschläfert

Aufgrund der aktuell weitläufig kursierenden Vogelgrippe gibt es strenge Vorschriften, um die Krankheit möglichst einzudämmen. Wie es auf dem Gertrudenhof Hürth der Fall war, reicht schon ein Verdacht aus, um alle betroffenen Tiere einschläfern zu müssen. Insgesamt lebten auf dem Hof fast 500 Enten, Gänse und Hühner – sowohl auf der Mobilstall-Wiese als auch im Bereich des Gnadenhofes.

Der Verlust der Tiere trifft die Mitarbeiter des Gertrudenhofs in Hürth schwer. Auf Instagram schreiben sie: „Das war eine der emotionalsten Stunden, die wir hier je erlebt haben.“ Insbesondere der Verlust der Tiere, die auf dem Gnadenhof lebten, ist ein harter Schlag für den gesamten Hof.

Viele der Tiere lebten auf dem Gnadenhof

Viele der Tiere wurden aus den schlimmsten Zuständen gerettet und liebevoll gesund gepflegt – teilweise lebten sie mehrere Jahre auf dem Erlebnisbauernhof. Betroffen schreibt der Gertrudenhof auf Instagram: „Sie gehörten einfach zur Familie.“

Mittlerweile wurden die betroffenen Ställe komplett desinfiziert. Der Gertrudenhof Hürth betont: „Es besteht keine Gefahr mehr für anderes Geflügel.“ Zudem bestätigt der Bauernhof, dass die Vogelgrippe für Menschen ungefährlich ist. Besucher müssen sich also keine Sorgen machen. Trotz dieser Tragödie bleibt der Erlebnisbauernhof weiterhin geöffnet und die Tiere freuen sich auf Besucher.

Trotz dieser schwierigen Zeit bedankt sich der Gertrudenhof Hürth beim Veterinäramt „für die schnelle, professionelle und empathische Zusammenarbeit“. Aktuell wenden sich auch viele Fans an den Erlebnisbauernhof und drücken ihr Mitgefühl aus – etwas, das den Mitarbeitern und dem Betrieb momentan „wirklich viel“ bedeutet, um diesen schweren Verlust zu verarbeiten.