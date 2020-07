Germanwings: Urteil nach Absturz gefallen! Bittere Nachricht für ...

Germanwings-Absturz im März 2015: Wrackteile der Maschine an der Absturzstelle in den französischen Alpen.

Das Urteil ist gefällt. Im Schmerzensgeldprozess nach dem Absturz der Germanwings-Maschine im März 2015 hatten Hinterbliebene von acht der insgesamt 150 Opfer des Unglücks gegen die Lufthansa AG und die Lufthansa Aviation Training USA Inc. auf höhere als bisher gezahlten Leistungen geklagt.

Die Germanwings-Mutter Lufthansa hat den Angehörigen der Opfer bereits 10.000 Euro pro Person und je Todesopfer zusätzlich 25.000 Euro Schmerzensgeld gezahlt. Die Kläger forderten weitere Zahlungen.

Am Mittwoch ist am Landgericht Essen der Prozess nun zu Ende gegangen. Die Klage wurde abgewiesen. Die Kläger müssen die Kosten des Prozesses selber tragen.

Das Landgericht teile in einer Mitteilung mit, „dass gegen die verklagte Lufthansa-Flugschule in Arizona und die Lufthansa AG kein Anspruch bestehe, denn die fliegerärztlichen Untersuchungen gehören nach Auffassung der Kammer zum Kernbereich der Flugsicherheit, welche eine staatliche Aufgabe ist. Diese ist dem Luftfahrtbundesamt übertragen. Sollte es in diesem Bereich zu einer Pflichtverletzung gekommen sein, wäre das jedenfalls nicht der Lufthansa-Flugschule oder der Lufthansa AG anzulasten.“

Am 24. März 2015 hatte der früher unter Depressionen leidende Co-Pilot das Flugzeug in den französischen Alpen absichtlich gegen einen Berg gesteuert. Nach Ansicht der Richter waren für die Prüfung, ob der Mann überhaupt flugfähig war, jedoch nicht die Lufthansa oder die ebenfalls beklagte Flugschule in den USA verantwortlich. „Die Flugsicherheit ist eine staatliche Aufgabe“, sagte Richter Lars Theissen.

Geklagt hatten Hinterbliebene gegen Germanwings-Mutterkonzert Lufthansa und eine konzerneigene Flugschule in den USA. Dort hatte der Pilot seine Ausbildung trotz einer schweren Depression mit einer Sondergenehmigung beenden können. (pg)