Sommer, Sonne, Ferienzeit! Und wo könnte man das Wetter bei der aktuell herrschenden Hitzewelle besser genießen, als im Freibad? Das dachten sich am Montag (10. Juni) auch zwei Jungen im Alter von 11 und 14. Im Schwimmbad im Gesundheitspark Nienhausen (Gelsenkirchen) wollten sie sich eine schöne Zeit machen.

Dabei hatten sie allerdings die Rechnung ohne einen brutalen Räuber gemacht. Gegen 15.50 Uhr hatte dieser begonnen, das Duo zu belästigen. Doch nachdem die beiden Jungen das Freibad in Gelsenkirchen verlassen hatten, fing der Alptraum erst so richtig an.

Gelsenkirchen: Unbekannter startet brutalen Angriff

Denn ihr Heimweg blieb nicht unbeobachtet. Nachdem der Elfjährige und sein Freund das Freibad verlassen hatten, verfolgte sie auf einmal der unbekannte Tatverdächtige, der sie zuvor bereits belästigt hatte. Auf der Feldmarkstraße gelang es ihm dann schließlich, dem Elfjährigen seine Tasche zu entreißen. Danach war er in ein Gebüsch geflohen, wie die Jungs später der Polizei berichteten.

Das könnte dich auch interessieren:

Doch bei dem Raub alleine sollte es nicht bleiben. Plötzlich sei der Unbekannte wieder erschienen und bedrohte den 14-Jährigen mit einem dicken Ast. Weil dieser sich weigerte, seinem Gegenüber seine Tasche auszuhändigen, kassierte er kurzerhand einen Schlag. Daraufhin schubste ihn der Räuber zu Boden. Erst als der 14-Jährige den Notruf alarmierte, ergriff der Unbekannte die Flucht.

Polizei sucht nach diesem Jugendlichen

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich ebenfalls um einen Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren handeln. Bislang konnte er noch nicht gefasst werden. Die Polizei bittet deshalb nun um Hinweise von Zeugen.

Folgende Angaben konnten die beiden Opfer zu dem mutmaßlichen Räuber machen:

männlich, zwischen 12 und 16 Jahre alt

etwa 1,55 bis 1,70 Meter groß

schwarze Haare

er trug zum Tatzeitpunkt ein graues T-Shirt der Marke „Calvin Klein“, eine graue Jogginghose und weiße Schuhe

Du kannst Hinweise zu dem Tatverdächtigen abgeben? Dann melde dich bei der Polizei per Telefon unter 0209 3657552 oder unter 0209 3658240.