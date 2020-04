Gelsenkirchen: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche – Achtung, wenn SIE vor der Tür stehen

Gelsenkirchen. Wer glaubt, es geht nicht mehr dreister, täuscht sich und sollte nach Gelsenkirchen schauen...

Dass sich Kriminelle als falsche Mitarbeiter von Telefon-, Strom- und Gasversorger ausgeben, um sich Zugang zu ahnungslosen Opfern zu verschaffen, ist nicht neu. Auch falsche Mitarbeiter des Gesundheitsamts während der Coronavirus-Pandemie sind inzwischen aktenkundig. Doch jetzt warnt die Polizei Gelsenkirchen vor einer neuen Betrugsmasche: Unbekannte geben sich als Mitarbeiter des Mieterschutzvereins aus, wollen so arglos Opfer ausrauben!

Gelsenkirchen: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Laut Ermittlungen versuchen die Betrüger, mit einem grünen Ausweis in die Wohnungen ihrer späteren Opfer zu kommen. So sind in Gelsenkirchen zwei konkrete Fälle nach dieser neuen Betrugsmasche bekannt. Glücklicherweise sind beide Versuche fehlgeschlagen, sie wurden jeweils nicht in die Wohnung gelassen.

Damit das so bleibt, warnt die Polizei nochmal eindringlich davor, Fremde nicht in die Wohnung zu lassen. Generell würden Mitarbeiter des Gelsenkirchener Mietervereins ihre Mitglieder niemals persönlich am Wohnort aufsuchen, sie würden sich ausschließlich telefonisch oder per Post melden.

In den letzten Wochen wurden bei der #Polizei #Gelsenkirchen zwei Fälle aktenkundig, in denen falsche Mitarbeiter des Mieterschutzvereins aufgetreten sind. Mehr zu den Fällen und Präventionstipps hier: https://t.co/hRll0JlCkI pic.twitter.com/3TJ7Crumw6 — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) April 27, 2020

Im Notfall immer 110 wählen

Auch Beratungen finden nicht in Wohnungen statt, sondern in den beiden Geschäftsstellen Buer und City. Und: Es existieren überhaupt keine Mitarbeiterausweise.

Sollte in ähnlichen Fällen der Wohnungsbewohner bedrängt werden oder er glauben, dass sich Kriminelle vor der Tür aufhalten, empfiehlt die Polizei, sie umgehend über die Notrufnummer 110 zu benachrichtigen. (mg)