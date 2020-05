Ein Mann hatte an der Moschee in Gelsenkirchen üble Schmiererein entdeckt.

Gelsenkirchen: Mann kommt an Moschee vorbei – was er dort sieht, ist einfach schrecklich

Gelsenkirchen. Was für ein unschöner Vorfall in Gelsenkirchen! In der Nacht zum 1. Mai bemerkte ein Passant mehrere Gestalten an einer Moschee.

Die beiden Unbekannten hatten sich im Schutz der Dunkelheit an der Fassade der Moschee in der Kesselstraße in Gelsenkirchen zu schaffen gemacht. Als sie merkten, dass sie bei ihren Schmierereien beobachtet werden, türmten sie sofort über einen Feldweg in Richtung Hochofenstraße.

Gelsenkirchen: Rechtsextremer Hintergrund bei Moschee-Schmierereien?

Wenig später erblickten Polizei und der Zeuge, was die Männer da an der Wand der Moschee in Gelsenkirchen hinterlassen hatten. Ein 3,50 Meter mal 1,50 Meter großer, beleidigender Schriftzug in schwarzer Farbe prangt nun an dem religiösen Gebäude!

Die Tat hat möglicherweise einen rechtsextremen Hintergrund. Nun ist die Polizei auf der Suche nach den Männern und hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

So sehen die Flüchtigen aus:

Sie sind etwa 1,70 Meter groß

maskiert

tragen schwarze Kleidung sowie Kapuzen

Gelsenkirchen: Mit Spraydosen beschmierten die Unbekannten die Moschee. (Symbolbild) Foto: imago images / Zink

Gelsenkirchen: Polizei braucht deine Hilfe

Da ein rechtsextremer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun der Staatsschutz, teilt die Polizei Gelsenkirchen mit.

Hast du etwas gesehen oder kennst die Graffiti-Sprayer? Dann melde dich beim Staatsschutz unter Telefon 0209 365-8501 oder bei der Kriminalwache Gelsenkirchen unter Telefon 0209 365-8240. (ldi)