Gelsenkirchen: Frau will mit ihrem Hund spazieren – als sie DAS sieht, folgt nur noch Bestürzung! „War gerade sehr geschockt!“

Eine Facebook-Nutzerin aus Gelsenkirchen macht bei einem Spaziergang mit ihrem Hund eine erschreckende Entdeckung.

Denn der landschaftliche Zustand in Gelsenkirchen hat sich an diesem Tag stark verschlechert.

Gelsenkirchen: „Wirklich nur noch zum Kotzen!“

„Gerne gehe ich mit meinem Hund am ehemaligen Gussstahlwerk an der Europastrasse“, leitet die Nutzerin ein. „Aber was ich heute morgen vorgefunden habe, ist wirklich nur noch zum Kotzen!“, entgegnet sie jedoch. Denn was sie bei diesem Spaziergang vorfindet ist grauenvoll und bringt sie zum Kopfschütteln.

Eine Frau aus Gelsenkirchen macht eine erschreckende Entdeckung. (Symbolbild) Foto: imago images / robertkalb photographien

Gelsenkirchen: „Eine einzige Müllhalde“

„Wenn das so weitergeht, dass die Idioten derart weitermüllen, wird Gelsenkirchen noch zu einer einzigen Müllhalde! Schon jetzt kommen Gelsendienste nicht mehr dagegen an“, beschwert sich die Frau, während sie „Gelsendienste“ in ihrem Post mehrfach für ihren Einsatz lobt.

Zustände wie diese sind leider keine Seltenheit. (Symbolbild) Foto: imago images / Mario Hösel

Daraufhin hagelt es Kritik im Netz.

-------------------------------------------------------

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

-------------------------------------------------------

Gelsenkirchen: Kritik im Netz

„Die Sauberkeit in Gelsenkirchen lässt so oder so zu wünschen übrig“, schreibt ein anderer Nutzer und lenkt das Thema sofort auf die Fans des Fußballklubs Schalke. „Tausende Plastikbecher in der Gegend, egal wo: ob im Bus oder im Kanal. Man findet den Fanmüll an jeder Ecke“, kommentiert er weiter.

-------------------------------------------------------

Das könnte dich auch interessieren:

+++ Gelsenkirchen: Mann steht vor Baumarkt und ist verwirrt, als er DAS entdeckt – es löst eine Diskussion im Netz aus +++

+++ Gelsenkirchen: Feuerwehr zeigt Video – dahinter steckt ein ernstes Anliegen +++

+++ Gelsenkirchen: Großeinsatz bei Feuer-Drama – Brandursache steht fest +++

-------------------------------------------------------

Ob durch Fußball-Fans oder nicht: Eine Verschmutzung durch Müll ist für jeden Mitbürger eine unschöne Angelegenheit. (ali)