Gamescom-Fans suchen verzweifelt nach Tickets – DARAUF sollten sie sich nicht einlassen

Die Gamescom in Köln ist in vollem Gange. Vom 20. bis zum 24. August 2025 treffen sich zahlreiche Gaming-Fans auf der Messe Köln, um die neuesten Infos zu kommenden Videospielen zu erhalten, aktuelle Titel zu testen oder Stars und Influencer zu treffen.

Tagestickets für den gesamten Messe-Zeitraum sind natürlich bereits so gut wie ausverkauft, die Kartenpreise bewegten sich im dreistelligen Bereich. Und schnell vergriffen waren sie allemal. Viele, die leer ausgingen, greifen nun nach dem letzten Strohhalm – und hoffen auf private Weiterverkäufe von Tickets. Doch davon raten die Veranstalter vehement ab.

Gamescom-Fans suchen verzweifelt Tickets

In den Kommentaren auf dem Instagram-Account der Gamescom findet man zahlreiche Anfragen von Videospiel-Fans, die bisher kein Ticket für das Mega-Event ergattern konnte. „Könnt ihr paar Tickets für Freitag wieder zur Verfügung stellen?“, „Hi, suche noch ein Ticket für morgen“, „Bitte helft mir! Ich brauche zwei Tickets für Freitag“ – die Nachrichten nehmen kein Ende.

Gleichzeitig gibt es auch augenscheinlich ehrenhafte Nutzer, die diesen armen Seelen zur Hilfe eilen wollen. Sie bieten Tickets zum Verkauf an – natürlich ohne einen Preis zu nennen – und bitten darum, von Interessenten per Direktnachricht kontaktiert zu werden.

Jedoch gibt es ein großes Problem: Die Tickets für die Gamescom sind allesamt personalisiert und werden auf den Namen des Verkäufers ausgestellt. Eine Übertragung auf eine andere Person ist dabei nicht so ohne weiteres möglich.

Messe Köln warnt eindringlich

Die Personalisierung „macht es weitestgehend schwer“, ein Ticket einfach weiter zu geben, erklärte ein Sprecher der Messe Köln gegenüber DER WESTEN. Man rate vehement davon ab, Tickets im Nachhinein bei privaten Anbietern zu erwerben. Hier laufe man Gefahr, auf illegale Angebote hereinzufallen und unangemessen hohe Preise zahlen zu müssen.

Aufgrund der riesigen Menge an Besuchern könne man zwar „im Zweifel nicht bei jedem kontrollieren, ob das Ticket zum Namen passt“ – gleichzeitig warnt die Messe Köln jedoch: „Wir führen auch Stichproben durch.“