Großeinsatz bei Gamescom-Eröffnung in Köln – Zoll kontrolliert rund 50 Personen

Die Gamescom in Köln ist das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele. Jahr für Jahr lockt sie hunderttausende Besucher sowie Aussteller aus aller Welt an. Auf dem Messegelände sorgen zahlreiche Sicherheitskräfte dafür, dass alles reibungslos abläuft. Doch hinter den Kulissen der Sicherheitsbranche gibt es immer wieder Probleme, die einen tieferen Blick in die Arbeitsbedingungen und Vorgänge erforderlich machen.

So leitete das Hauptzollamt Köln auch in diesem Jahr umfangreiche Kontrollen unter den Beschäftigten ein. Knapp 60 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Kölner Zolls überprüften am Eröffnungstag der Gamescom nahezu 150 Beschäftigte von über 40 Sicherheitsunternehmen. Zeitgleich wurden alle Zugangsbereiche, die Messehallen und die Freiflächen der Veranstaltung kontrolliert. Ziel war es, mögliche Unregelmäßigkeiten wie Schwarzarbeit und Verstöße gegen den Mindestlohn aufzudecken.

Problematische Arbeitsbedingungen bei der Gamescom festgestellt

Die Ergebnisse der Kontrollen warfen erneut ein Licht auf Missstände in der Branche. Viele Sicherheitskräfte wussten kaum etwas über ihre Arbeitgeber. Einige kannten nur den Vornamen ihres Chefs oder konnten den Namen der beauftragten Firma nicht benennen. Zollsprecher Jens Ahland machte hierfür die verworrenen Subunternehmer-Strukturen in der Sicherheitsbranche verantwortlich, die eine klare Nachvollziehbarkeit erschweren. Erschreckenderweise zeigten sogar Bereichsleiter mit großer Verantwortung ähnliche Unwissenheit.

++ Spektakuläres Finale bei der Gamescom in NRW angekündigt – Pokemon-GO-Fans erleben Debüt ++

Bei rund 50 Personen ergaben sich erste Hinweise auf Schwarzarbeit oder nicht gemeldete Sozialversicherungen. Darunter war auch ein 17-jähriger Deutsch-Libanese, der als Ordner arbeitete. Bereits in der Vergangenheit fand der Zoll bei der Gamescom Minderjährige in vergleichbaren Positionen. Zusätzlich gibt es Anzeichen für Sozialleistungsmissbrauch in zwölf Fällen. Außerdem stellten die Prüfer fest, dass drei Arbeitgeber den geforderten Mindestlohn nicht einhielten. In Bonn führte der Zoll parallele Kontrollen bei Sicherheitskräften auf dem Hochschul-Campus sowie in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften durch; einige dieser Fälle wiesen ebenfalls Auffälligkeiten auf.

Zoll kündigt intensive Nachprüfungen zur Gamescom an

Zollsprecher Jens Ahland betonte die Bedeutung der Folgeprüfungen nach ersten Befragungen. „Die Befragung der Beschäftigten vor Ort, ist nur der Einstieg in unsere Arbeit“, erläuterte er. Vor einer abschließenden Beurteilung müssten die gemachten Angaben umfassend ausgewertet sowie die Einhaltung des Mindestlohns überprüft werden. Dies erfordere oftmals eine detaillierte Untersuchung der Sicherheitsfirmen.

Noch mehr News:

Die Koelnmesse lobte die Zollkontrollen als wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung ihrer Servicepartner. „Die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher hatte und hat für uns stets oberste Priorität“, erklärte eine Messesprecherin. Die Messe will die Vorwürfe sorgfältig prüfen und bei Bedarf Maßnahmen gegen die betroffenen Dienstleister einleiten. Damit will die Koelnmesse das Vertrauen in die Veranstaltung und die Arbeit der Sicherheitskräfte wahren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.