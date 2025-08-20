Gamescom in Köln startet mit Rekord – Riesen-Andrang bei Eröffnung

Gaming ist längst mehr als ein simples Hobby – für Millionen Menschen weltweit bedeutet es Unterhaltung, Leidenschaft und Teilhabe an fesselnden Geschichten. Ob auf dem heimischen Bildschirm, unterwegs auf einem Smartphone oder online in großen Communities: Spiele faszinieren über Generationen hinweg und ziehen immer mehr Fans in ihren Bann.

Besonders sichtbar wird dieser Trend jedes Jahr bei der Gamescom in Köln, dem weltweit größten Event für Computer- und Videospiele. Hier wird Gaming nicht nur gefeiert, sondern auch weitergedacht. Hier treffen kreative Köpfe, große Studios und begeisterte Fans aufeinander, um die neuesten Trends und Entwicklungen der Branche zu erleben. Auch in diesem Jahr lockt die Gamescom Hunderttausende in die Kölner Messehallen. Schon am Eröffnungstag war der Ansturm enorm.

Große Namen auf der Gamescom

Nach einer aufwendig inszenierten Show am Vorabend, die rund 5.000 Fans mit neuen Spiele-Trailern begeisterte, öffnete die Messe ihre Türen. 1.500 Aussteller – mehr als je zuvor – präsentieren bis Sonntag ihre Highlights. Damit übertrifft die Gamescom 2024 nochmals, bei der bereits 1.462 Aussteller ihre Kreationen zeigten und 335.000 Besucher die Stände stürmten. Auch in diesem Jahr wird mit ähnlich hohen Besucherzahlen gerechnet.

++ Frau in NRW macht im Kompost erschreckenden Fund: Riesige Würgeschlange! ++

Die Gamescom begeistert mit großen Marken und spannenden Entwicklungen. Nintendo bewirbt beispielsweise die neue Switch 2, ein Handheld-Gerät mit kleinem Display, das Gaming unterwegs ermöglicht und aktuell stark im Trend liegt. Neben Hardware stehen vor allem Spiele im Mittelpunkt. Actionlastige Highlights wie „Call of Duty: Black Ops 7“, das in einer apokalyptischen Zukunft spielt, und das Horrorspektakel „Resident Evil: Requiem“ sorgen für Begeisterung. Klassiker wie „World of Warcraft: Midnight“ und das Vampir-Abenteuer „Bloodlines 2“ unterstreichen die Vielfalt des Angebots.

Die gesamte Veranstaltung zielt darauf ab, die Vorfreude auf künftige Spieleveröffentlichungen zu steigern. Viele der präsentierten Titel werden entweder in den nächsten Monaten oder bis 2026 erscheinen. Moderator Geoff Keighley brachte es bei der Eröffnungsshow auf den Punkt: „Gaming war noch nie dynamischer als derzeit.“ Fans und Fachleute können die gezeigten Spiele in den kommenden Tagen ausgiebig ausprobieren, was den Erlebnischarakter der Messe unterstreicht. Co-Moderatorin Eefje Depoortere alias Sjokz, bekannt aus der Gaming- und E-Sports-Welt, schwärmte: „Wir sind hier, um zu spielen – und es hat gerade erst begonnen.“

Weitere aktuelle News:

Streamingtrends und Retro-Highlights auf der Gamescom

Auch Streamingdienste wie Netflix, Disney+ und Paramount+ entdecken Gaming für sich und sind auf der Gamescom vertreten. Amazon Prime begeisterte die Fans mit der Vorstellung der zweiten Staffel der Serie „Fallout“. Das Projekt bleibt seinen Wurzeln als Videospiel treu und zeigt, wie nahtlos Medienformate heutzutage ineinander übergehen. Bei der Eröffnung waren nicht nur die Produzenten, sondern auch die Hauptdarsteller Ella Purnell und Aaron Moten live zu sehen.

Neben diesen Trends überraschte die Gamescom auch mit kuriosen und nostalgischen Momenten. Ein Trailer zu „Lego Batman: Legacy of the Dark Knight“ zeigt die beliebten Figuren in humorvollen Kämpfen. Für Retro-Fans war Ron Gilberts neues Spiel „Death by Scrolling“ ein Highlight. Der Titel im Retro-Look erinnert an die Klassiker der 90er-Jahre und weckt nostalgische Gefühle bei den Besuchern. Die Gamescom beweist erneut, dass Gaming so bunt und vielfältig wie nie ist.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.