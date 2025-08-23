Gamescom in Köln gestartet – eine Sache stößt Besuchern bitter auf

Endlich ist es wieder so weit: Die Gamescom in Köln ist in vollem Gange. Jedes Jahr trifft sich in Köln (NRW) die Gaming-Community, um die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele sowie Unterhaltungselektronik zu begehen.

Dieses Jahr läuft die Messe vom 20. bis zum 24. August. Am ersten Tag wurden die Türen nur für Fachbesucher geöffnet, seit dem 21. August dürfen alle Gamer, Cosplayer und Fans die „heiligen Hallen“ betreten. Doch kurz nach der Eröffnung gibt es bereits Unmut. Eine Sache stößt manchen Besuchern gehörig auf.

Gamescom in Köln gestartet – doch Besucher sind sauer

Ein Jahr lang mussten die Fans der Gamescom warten, bis die Messe endlich wieder ihre Türen in Köln öffnet. Nun können sie sich auf brandneue Spiele freuen, die teilweise noch vor dem offiziellen Release stehen. Auch spannende Gespräche mit Entwicklern der Branche stehen für einige Fans auf dem Plan.

Am ersten Tag, dem 20. August, war offiziell nur für Fachbesucher geöffnet. Doch anscheinend gab es ein paar vermeintlich glückliche Gaming-Fans, die an diesem speziellen Tag auch schon auf die Gamescom durften. Hierfür soll es limitierte Tickets für 60 Euro pro Stück gegeben haben. Doch hier liegt für einige Fans auch der Haken. Bei Instagram lassen sie ihrem Frust freien Lauf. Ein Fan hatte eigentlich die Hoffnung, dass am Fachbesuchertag weniger Menschen auf der Messe unterwegs sind und so die üblichen Schlangen an den Ständen vermieden werden können. Doch Pustekuchen! Der Messetag soll trotzdem super voll gewesen sein. Dazu schreibt der Gaming-Fan: „Ich finde, wenn man die Tickets schon als ‚limitiert‘ bewirbt und dann auch noch 60 Euro dafür verlangt, dass man wirklich ein wenig mehr Exklusivität bekommt.“

Zu wenig Zeit für zu viel Geld

Zudem schreibt der User, dass man an diesem Tag erst um 13 Uhr in die Hallen der Gamescom durfte. Auch dafür sieht er den Preis von 60 Euro nicht als gerechtfertigt an.

Ein anderer Gaming-Fan gibt ihm insgesamt recht und schreibt: „Da stimme ich auch leider zu. Ich habe nicht so viele Menschen erwartet. Es gab überall lange Schlangen (…) Und dazu schließen die noch um 19 Uhr. (…) Innerhalb dieser Zeit spielt man vielleicht 1-2 Spiele.“ Andere Fans verweisen darauf, dass die Gamescom an anderen Tagen noch deutlich voller sei. Der Veranstalter hat auf Nachfrage von DER WESTEN auf eine Stellungnahme verzichtet.