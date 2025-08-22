Merch, Snacks und Codes auf der Gamescom 2025 – mit diesen Tricks bekommst du alles umsonst

Die diesjährige Gamescom (21. bis 24. August) in Köln lockt nicht nur mit spannenden Spiele-Neuheiten, sondern auch mit zahlreichen Gratis-Goodies, die bei Fans heiß begehrt sind. Ob T-Shirts, Snacks, Anhänger oder exklusive Gaming-Items – Besucher können sich an vielen Ständen mit kleinen (und größeren) Überraschungen eindecken.

Doch Vorsicht: Ein wenig Einsatz ist oft gefragt, um die begehrten Items zu ergattern, wie das Portal „mydealz“ ausgetestet hat.

Goodies auf der Gamescom: Wo es etwas abzustauben gibt

Hier ein Überblick über die Gratis-Produkte – und was du dafür tun musst:

Halle 3.2: Kostenfreie Verpflegung gibt es bei IGEA/mod.io in Form von Gratis-Kaffee und Tee. Perfekt für einen Energieschub zwischendurch.

Halle 5.2: GWENT-Fans erhalten eine zufällige Foil-Karte und eine Goodie-Bag. Dafür musst du dich allerdings für den Newsletter anmelden.

Halle 6: Spannende Optionen erwartet dich in dieser Halle: Bei Anno 117: Pax Romana gibt es nach der Demo ein Stirnband. Dying Light: The Beast bietet ein Glücksrad mit Pins, Burgern oder Lanyards. Giants Software verschenkt ein Magazin und einen Farming Simulator 19-Key. Während Path of Exile 2 Keycaps oder Pins gegen ein Selfie (was du auf Social Media postest) verteilt, kannst du bei Ugreen mit einem Instagram-Follow eine erfrischende Limonade sichern.

Halle 7: Bei Silent Hill F gibt es nach der Präsentation einen Anhänger. Wer sich bei Sonic Racing CrossWorlds und Metal Gear Solid Delta ins Spiel stürzt, bekommt Duftsticker (fürs Auto) oder ein T-Shirt. Microsoft verteilt Spray-Tattoos zu verschiedenen Games, während Müller und YFood Besucher mit gratis Müllermilch und Trinkmahlzeiten versorgen.

Halle 8: Hier kannst du bei Chiquita eine Banane schnappen und bei LEGO eine Fortnite Lama-Figur ergattern. Netflix geht noch weiter: Neben Iced Coffee, Kakao, Cookies und Hot Dogs kannst du am Seiteneingang von Wednesday einen Strohhut abgreifen. Zudem gibt es einen Greifautomat, Badges und Taschen. Subway lockt mit Anhängern, Stickern, T-Shirts und Glücksrad-Gewinnen wie Subs oder Cookies.

Halle 9: Bei Honor of Kings: World gibt es Plüschtiere, wenn du einen Boss beim ersten Versuch schlägst. Nintendo belohnt dich für das Scannen eines QR-Codes und einen Besuch am Stand mit einem Super Mario-Pin und 100 Platinpunkten. Beim Pokémon TCG kannst du Jutebeutel sowie In-Game-Codes abstauben – allerdings nur nach einem Match.

Halle 10: Goodies wie ein Ramen-Paket (God Save Birmingham), Pins (Mortal Kombat Arcade), Quietsche-Enten (Aquapark Tycoon) oder Schlüsselanhänger gibt’s hier, allerdings oft mit Bedingungen wie einer Demo oder Wishlist-Einträgen auf Steam. Wer bei der USK Quizfragen richtig beantwortet, kann sogar ein T-Shirt gewinnen.

Außenbereich und mehr: Bei Samsung im Außenbereich erwartet dich ein Smart-Home-Glücksrad – Newsletter-Anmeldung vorausgesetzt. Gönrig wird’s außerdem an der Shell-Tankstelle am Eingang Ost, wo man gratis Energydrinks bekommt.

Profi-Tipp: Geduld und Einsatz lohnen sich

Für viele Goodies musst du Spiele testen, Newsletter abonnieren oder Social Media nutzen. Lange Wartezeiten sind an beliebten Ständen keine Seltenheit, also bring ausreichend Geduld mit. Mit etwas Planung und Engagement wirst du reichlich fündig – die Gamescom macht’s möglich.