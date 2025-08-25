Nach der Gamescom geht die Nachricht um – Spekulationen ein für alle Mal beendet

Die Gamescom in Köln zog in diesem Jahr erneut viele Menschen an. Insgesamt kamen 357.000 Besucher auf die Messe, mehr als im Vorjahr mit 335.000. Dabei zählt jede Person, die an mehreren Tagen anwesend war, mehrfach. 2019 wurde der bisherige Besucher-Höchstwert von 373.000 erreicht.

Gamescom bleibt ein Publikumsmagnet

Online überzeugte die Gamescom ebenfalls mit Rekordzahlen. 630 Millionen Menschen weltweit verfolgten die Inhalte bis Samstagabend (23. August). Die gute Entwicklung der Reichweite zeigt die wachsende Beliebtheit. Viele Besucher mussten jedoch Geduld mitbringen, da die Warteschlangen vor Ort zeitweise sehr lang waren (mehr dazu hier >>>).

Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands Game, jubelt: „Die Gamescom setzt neue Maßstäbe. Größer, vielfältiger und internationaler als je zuvor unterstreicht das wichtigste Festival der Games-Kultur, welche positive Kraft in Games, der Branche und der globalen Community steckt.“

Gamescom: Erfolgreiche Plattform für Neuheiten

Über 1.568 Aussteller aus 72 Ländern präsentierten ihre Innovationen, (Vorjahr: 1.462 aus 64 Ländern). Das französische Unternehmen Ubisoft zeigte beispielsweise das spannende, historische Strategiespiel „Anno 117: Pax Romana“. Der weiterhin boomende Handheld-Trend, inspiriert vom Gameboy, war ebenfalls ein großer Publikumsmagnet.

Die Gamescom bleibt dem Standort Köln treu. Nach Gerüchten über einen Umzug nach Berlin beschlossen die Veranstalter eine langfristige Vertragsverlängerung. Nächstes Jahr wird die weltweit größte Gaming-Messe also erneut in Köln stattfinden. Sie bleibt damit ein wichtiges Event für die Community und die Industrie gleichermaßen. (mit dpa)

