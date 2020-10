Galeria Karstadt Kaufhof: Viele Filialen schließen - in Düsseldorf gibt es für die Mitarbeiter nun diese Pläne

Düsseldorf. Hunderte Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof sind am vergangenen Wochenende in NRW auf die Straße gegangen, um gegen die Schließung der Filialen zu protestieren.

Bis zum Ende des Monats sollen in ganz Deutschland 35 Läden von Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen werden, viele davon öffneten ihre Türen bereits am Samstag zum letzten Mal. Elf davon in Nordrhein-Westfalen. Rund 1000 Mitarbeiter müssen sich neue Arbeitsplätze suchen.

Galeria Karstadt Kaufhof: Elf Filialen in NRW bereits geschlossen

Auch die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof am Wehrhahn in Düsseldorf hat nach 51 Jahren geschlossen. Mehr als 100 Kaufhof-Mitarbeiter und 30 „Karstadt Sports“-Mitarbeiter stehen vor dem Nichts.

Doch nun hat die Stadt Düsseldorf Pläne für zumindest einige von ihnen: Sie sollen im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt werden. Die Stadt will das Gesundheitsamt angesichts der steigenden Infektionszahlen noch in dieser Woche um 20 zusätzliche Stellen stärken und in den kommenden Wochen weiter ausbauen. Das teilte ein Sprecher am Dienstag mit.

Galeria Karstadt Kaufhof: Viele Mitarbeiter mussten schon vergangene Woche Abschied nehmen. Hier in einer Filiale in Essen. Foto: Alexander Blum/dpa

Das ist Galeria Karstadt Kaufhof:

Galeria Kaufhof und Karstadt sind im Jahr 2019 fusioniert

es entstand ein neues Logo und der Name Galeria Karstadt Kaufhof

Fusion kostete bereits viele Arbeitsplätze

die Corona-Pandemie kostet den Konzern nach eigenen Angaben rund 1,4 Milliarden Euro

Essen ist der Stammsitz des Konzerns

Galeria Karstadt Kaufhof: Ex-Mitarbeiter in Corona-Nachverfolgung eingesetzt

Die ehemaligen Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof sollen in Zukunft Kontaktpersonen von Corona-Infizierten ausfindig machen, sie warnen und auffordern, sich in Quarantäne zu begeben. Dadurch sollen Infektionsketten eingedämmt und möglichst durchbrochen werden.

Hilfe vom Land NRW für Weiterbeschäftigung von Ex-Mitarbeitern von Galeria Karstadt Kaufhof

Noch ist unklar, wie viele Ex-Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof dadurch beschäftigt werden können.

In der vergangenen Woche hatte das Land NRW finanzielle Mittel für auf sechs Monate befristete Einstellungen für die Kontaktpersonen-Nachverfolgung zugesagt. Darüber hinaus können zusätzliche Kräfte bei der Bundeswehr angefordert werden. (cs mit dpa)