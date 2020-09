Galeria Karstadt Kaufhof: Nächsten Filialen gerettet – doch es gibt auch schlechte Nachrichten

am 25.09.2020 um 09:58

Zum einen gute Nachrichten für Galeria Karstadt Kaufhof in Düsseldorf und Dortmund. Weitere Filialen können nach ursprünglich anderen Ankündigungen, gerettet werden.

Zum anderen aber auch schlechte Nachrichten, denn zwei andere Filialen der Gruppe Galeria Karstadt Kaufhof in Düsseldorf werden geschlossen.

Galeria Karstadt Kaufhof: Nächste Filiale gerettet – doch es gibt auch schlechte Nachrichten

Nun ist es offiziell, wie es mit der Karstadt-Filiale an der Shadowstraße in Düsseldorf weitergeht. Die Zukunft des Warenhauses ist gesichert. Dies gaben Oberbürgermeister Thomas Geisel, Karstadt-Betriebsrat Andreas Scholten und Kaufhof-Betriebsrat Wolfgang Grabowski am Mittwoch bekannt.

„Heute ist ein wichtiger Tag, vielen fällt ein Stein vom Herzen. Der Kampf und der Einsatz haben sich gelohnt, es ging um das Herz der Einkaufsstadt Düsseldorf“, sagte Geisel vor der Karstadt-Filiale.

Ein weiteres Betreiben des Warenhauses sei vor allem möglich, da sich der Eigentümer nun doch auf ein neues Mietpaket habe einigen können, berichtet die „Rheinische Post“. Grund dafür seien die durch die Corona-Pandemie ausgelösten schwierigen Rahmenbedingungen.

Ursprünglich hatten die Mitarbeiter der Filiale Shadowstraße im Juni erfahren, dass das Kaufhaus zum 31. Oktober geschlossen werden sollte.

Galeria Karstadt Kaufhof: DIESE beiden Filialen müssen schließen

Doch neben diesen positiven Nachrichten musste das Trio um Bürgermeister Geisel auch Negatives verkünden.

Das ist Galeria Karstadt Kaufhof:

Galeria Karstadt Kaufhof ist eine deutsche Warenhauskette

der Sitz des Unternehmens ist in Essen

Sie ist ein Zusammenschluss der beiden großen deutschen Ketten Galeria Kaufhof und Karstadt

Anfang 2019 fusionierten die beiden Häuser

Am 1. April 2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmsverfahrens für die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH sowie deren Tochtergesellschaft Karstadt Sports gestellt. Das Unternehmen ist stark durch die Schließung seiner Filialen im Zuge der Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie und deren wirtschaftliche Folgen betroffen.

Zunächst sollten 62 von 172 Filialen geschlossen werden

Mittlerweile sollen noch knapp über 40 Filialen mit 5 0000 Beschäftigten geschlossen werden

Der Kaufhof, der direkt gegenüber dem Karstadt liegt, soll dagegen wie geplant geschlossen werden. Auch der Karstadt Sport an der Tonhallenstraße wird zum 31. Oktober schließen.

Foto: Imago

Betroffen von den beiden Schließungen sind laut „Rheinische Post“ nun 106 Mitarbeiter, sagte Betriebsrat Wolfgang Grabowski.

Für einige von ihnen gibt es die Möglichkeit, bei der Düsseldorfer Stadtverwaltung anzufangen. Die hat das Angebot gemacht, freie Stellen im Bürgerbüro, bei der Corona-Hotline oder auch in der Verkehrsüberwachung mit den Kaufhof-Mitarbeitern zu besetzen. Gleichzeitig versuche man, weitere Mitarbeiter in den Filialen umliegender Städte unterzubringen.

Galeria Karstadt Kaufhof: Gute Nachrichten auch in Dortmund

Gute Nachrichten gab es am Donnerstag auch in Dortmund. Karstadt Sports in der Innenstadt wird nicht geschlossen, das berichteten die Ruhr Nachrichten.

(pg)