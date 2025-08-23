Freizeitpark-Fans einig – DIESE Attraktion im Movie Park ist so gut, wie nirgendwo anders

Der Movie Park in Bottrop-Kirchhellen begeistert Freizeitpark- und Film-Fans aus ganz Deutschland und lädt zu unvergesslichen Momenten ein. Die Achterbahnen und Shows aus den verschiedenen Themenbereichen rund um Film, Fernsehen und Adrenalin bieten für Groß und Klein zahlreiche Möglichkeiten, den Alltag zu vergessen und in eine bunte Welt einzutauchen.

Der Movie Park hat Grund zum Feiern! Der Freizeitpark konnte sich den Sieg bei einem Publikums-Voting holen. Dabei hat eine bestimmte Attraktion den Sieg geholt…

Movie Park-Attraktion gewinnt Voting

Im „Worldofparks-Award 2025“ bewerteten Freizeitpark-Fans zahlreiche Freizeiteinrichtungen in drei Kategorien: „Beste Coaster Neuheit in einem europäischen Freizeitpark“, „Beste Non-Coaster Neuheit in einem europäischen Freizeitpark“ und „Bestes Halloween-Event in einem europäischen Freizeitpark“. Movie Park-Fans können sich wahrscheinlich schon denken, in welcher Kategorie der Park in Bottrop den ersten Platz belegt hat.

Der Movie Park hat die Kategorie „Bestes Halloween-Event in einem europäischen Freizeitpark“ für sich entschieden! Das Publikums-Voting löst Jubel aus, schließlich kommen jährlich zahlreiche Horror-Fans in den Park, um sich beim „Halloween Horror Festival“ zu gruseln.

Das sind die anderen Gewinner

Den zweiten Platz in der Halloween-Kategorie belegt „Halloween Fright Nights“ im Walibi Holland. Platz drei geht an „Traumatica“ im Europa Park. Die Kategorie „Beste Coaster Neuheit in einem europäischen Freizeitpark“ konnte „Mecalodon“ im Walibi Belgium für sich entscheiden. Darauf folgen „YOY“ im Walibi Holland und „Wild Buffalo“ im La Mer de Sable.

Der „Beste Non-Coaster Neuheit in einem europäischen Freizeitpark“ ist das „Die Schlümpfe Abenteuer“ im Plopsaland Deutschland, dicht gefolgt vom „Erdbeer Döner“ in Karls Erlebnisdorf Elstal und „Großer Adlers freier Flug“ im Fort Fun Abenteuerland. Der Movie Park taucht demnach nur einmal im Publikums-Ranking auf, wenn auch direkt auf Platz eins.