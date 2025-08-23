„Peinlich und ärgerlich“! Freizeitpark Efteling macht Ausgang dicht – der Grund ist irre!

Gerade für Adrenalinjunkies aus NRW locken nicht nur deutsche Freizeitparks wie das Phantasialand, Movie Park und Co. Auch nahe der deutschen Grenze liegt in den Niederlanden der Achterbahn- und Attraktions-Tempel Efteling.

Doch wer aktuell das Freizeitpark-Resort besucht, der macht gerade beim Verlassen eine irre Entdeckung. Denn um zum Auto zu gelangen, müssen Efteling-Gäste derzeit angeblich einen „größeren Umweg“ in Kauf nehmen.

Efteling-Ausgang vorübergehend dicht!

Seit Montag (19. August) sollen sich laut „Coaster Fans & News“ ungewöhnliche Szenen im Freizeitpark Efteling im niederländischen Kaatsheuvel abspielen. Denn seit Wochenanfang sollen „große Pflanzenkübel den direkten Weg zum Ausgang und somit auch zum Parkplatz“ versperren.

Wer dennoch zu seinem Auto gelangen will, muss laut der Nachrichtenseite für Freizeitpark-Fans eine Extra-Schleife durch den Souvenir-Shop „Efeldingen“ drehen – oder sogar einen noch „größeren Umweg in Kauf nehmen“. Doch gerade zum offziellen Parkschluss hin sei davon abzuraten, denn sei der Laden nicht sehr groß und demnach schnell überfüllt, wenn Besucherscharen hierüber den Park verlassen wollen.

Was steckt bloß dahinter? DER WESTEN hat bei den Beitreibern von Efteling nachgehakt – und eine deutliche Antwort erhalten.

Besucher finden es „unverantwortlich“

Hinter den irren Maßnahmen sollen Umsatzeinbußen im Souvenir-Shop stecken, wie „Coaster Fans & News“ mutmaßt. Auf Nachfrage beim Park will man diese Gerüchte allerdings weder bestätigen, noch dementieren.

Stattdessen stecke hinter der drastischen Maßnahme ein anderer Grund: „Vor einigen Jahren wurde entschieden, den Gästestrom über den Theaterplatz zu lenken. Auf diese Weise sollte das Efteling Theater und das Restaurant Pinokkio’s stärker in den Eingangsbereich eingebunden werden“, so ein Sprecher des niederländischen Parks.

Die Pflanzenkübel würden aktuell nur als „provisorische Lösung“ dienen. Diese sollen später durch Pfosten ersetzt werden. Die Besucher allerdings zeigen sich von der drastischen Maßnahme absolut nicht begeistert. Im Gegenteil, wie eine Auswahl an Kommentaren zeigt:

„Scheinbar hatten die in den Niederlanden noch keine richtige Massenpanik wie wir auf der Loveparade. Unverantwortlich!“

„Das die Parkführung zu solchen drastischen Mitteln greift, nur um den Umsatz zu steigern, ist schon ziemlich peinlich und für die Besucher ziemlich ärgerlich.“

„Absolut unmöglich, schön als Eltern, noch mal so einen richtigen Kick vor dem Ausgang zu bekommen.“

„Ich stelle mir vor wie es bei einer Räumung des Parks ablaufen wird. Man denke an den Großbrand im Phantasialand 2001. So schnell kriegen die die Kübel nicht weggeräumt.“

„Und nochmal richtig Stress für die Eltern, na super.“

„Das klingt ja gruselig. Wenn da mal wer stürzt oder ihm was runterfällt ist das Drama vorprogrammiert.“

Park rät ausdrücklich von diesem Weg ab

Dass alle Besucher Efteling nur noch über den Souvenir-Shop verlassen sollen, davon rät der Park-Sprecher aber sogar deutlich ab. „Es ist ausdrücklich nicht beabsichtigt, dass alle Besucher durch den Shop gehen, da dies zu übermäßiger Enge und Überfüllung führen würde.“

Stattdessen werde Besuchern empfohlen, den Shop „Efteldingen“ an der Seite zu umgehen, um den Ausgang zu erreichen oder den Park ohne zusätzlichen Stress und Aufwand zu betreten.