Gefahr lauerte unter der Wasserrutsche! Kinder verlassen panisch Freibad-Becken in NRW

Was als ausgelassener Sommertag im Freibad in NRW begann, endete für einige Kinder der Ferienspiele Geldern mit Schmerz, Schock – und jeder Menge Aufregung.

Rund 150 Kinder wollten am Donnerstag einfach nur planschen, rutschen und die Sonne im Waldfreibad Walbeck genießen. Doch der Badespaß wurde jäh unterbrochen – von einem kleinen Insekt unter der Regenbogenrutsche.

Freibad in NRW: Zahlreiche werden von Hornissen gestochen

Etwa 45 Minuten nach Ankunft kam die erste Meldung: Kinder klagten über Stiche, liefen weinend zu den Betreuern. „Schnell haben wir vermutet, dass es sich um Hornissen handeln müsse“, berichtet Dana Gossens von der Stadt Geldern laut „RP“.

Der Verdacht bestätigte sich schnell: Insgesamt etwa ein Dutzend Kinder und Betreuer wurden gestochen, zum Teil direkt beim Spielen im Mehrzweckbecken. Unter der bunten Regenbogenrutsche – einem der beliebtesten Spots im Bad – entdeckte man schließlich das Nest.

Bademeister und Personal reagierten sofort. Der betroffene Bereich wurde gesperrt, weitere Kinder in Sicherheit gebracht. Das Team Jugendarbeit in NRW informierte das Ordnungsamt – und die zogen Michael Verheyen, einen Imker aus Geldern, hinzu. Er arbeitet seit Jahren mit der Stadt zusammen, wenn es um die Rettung (oder Entfernung) von Insektennestern geht.

Imker muss eingreifen

Vor Ort erkannte Verheyen sofort: Das war kein gewöhnliches Nest. Die Angreifer waren Asiatische Hornissen – Vespa Velutina. Eine invasive Art, die sich seit Jahren in Europa ausbreitet – ursprünglich aus Südostasien, eingeschleppt vermutlich durch Importware. Das Nest war unter der Rutsche gut versteckt – kaum zu sehen, aber bei sommerlichen Temperaturen offenbar hochaktiv.

Bei starkem Betrieb und sommerlichen Bedingungen kann das gefährlich werden, vor allem, wenn die Tiere sich bedroht fühlen. „Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, ist es gesetzlich erlaubt und empfohlen, ihre Nester zu entfernen“, erklärt Stadtsprecherin Gossens. Und genau das geschah auch: Am frühen Abend saugte der Imker die Hornissen ab und entfernte das Nest vollständig – eine Maßnahme zum Schutz der Kinder und Besucher.

Kinder werden vor Ort versorgt – niemand erleidet eine allergische Reaktion

Die gestochenen Kinder wurden direkt vor Ort versorgt, Stiche wurden gekühlt, Schmerzen gelindert. Glücklicherweise gab es keine allergischen Reaktionen – nur zwei Kinder wollten nach Hause, die anderen blieben tapfer im Freibad.

Das Gelände wurde danach gründlich abgesucht. Bislang kein weiteres Nest, doch die Stadt bleibt wachsam – vor allem mit Blick aufs kommende Wochenende, wenn das Freibad wieder voll werden dürfte. Denn auch wenn die Stiche der asiatischen Hornissen für die meisten Menschen nicht gefährlicher sind als die von Wespen, bleibt eine gewisse Vorsicht geboten – besonders bei Allergikern.

Was bleibt, ist ein Tag, den viele Kinder so schnell nicht vergessen werden. Und wer weiß: Vielleicht ist das jetzt die aufregendste Geschichte, die beim nächsten Schulstart erzählt wird – von einem Ferientag, der ganz anders endete als geplant.