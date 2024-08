Frau aus NRW will Bruder nach Jahren wiedersehen – es wird ein tränenreicher Abschied für immer!

Nach jahrelanger Trennung hat diese Frau aus NRW nur noch einen Wunsch. Wilhelmine möchte ihren Bruder noch ein letztes Mal sehen. Der Wünschewagen erfüllt ihr diesen Wunsch und sie kann einen wunderbaren Tag mit ihrem Bruder verbringen, auch wenn es wahrscheinlich der letzte sein wird.

Das Team von Wünschewagen ist genau für diese Menschen da – für diejenigen, die sich noch einen letzten Wunsch erfüllen wollen. Oft sind sie aber bereits zu krank, um sich diesen alleine zu erfüllen. Das kann alles sein, von Konzertbesuchen, noch einmal den Strand sehen oder eben ein letzter Familienbesuch, wie es sich die Frau aus NRW wünscht.

Frau aus NRW hat ihren Bruder seit 15 Jahren nicht mehr gesehen

Die 86-jährige Wilhelmine konnte ihren Bruder seit langen 15 Jahren nicht mehr sehen. Dabei stand das Geschwisterpaar sich sehr nah. Auf Facebook erklärt das Team vom Wünschewagen: „Nach dem frühen Tod ihres Vaters war er für sie eine wichtige Stütze und ein Vaterersatz.“ Jetzt will die Frau aus NRW nur noch einen Tag mit ihrem mittlerweile 97-jährigen Bruder verbringen.

Dank des Teams von Wünschewagen wurde dieser letzte Wunsch von Wilhelmine erfüllt. Voller Vorfreude auf das Wiedersehen hatte die Frau aus NRW sogar einen Käsekuchen gebacken und damit für reichlich Proviant für die Fahrt gesorgt.

Das Wiedersehen war ein voller Erfolg und Wilhelmines Bruder empfing sie tränenreich in dem Seniorenwohnheim, in dem er mittlerweile lebt. Die Frau aus NRW verbrachte mit ihrem Bruder einen unvergesslichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. Die Geschwister unterhielten sich stundenlang und erinnerten sich an die vergangenen Zeiten.

Geschwister wollen in Kontakt bleiben

Jedoch musste auch dieses wunderschöne Treffen irgendwann enden, weil Wilhelmine wieder nach Hause gefahren werden musste. Der Abschied fiel den beiden schwer und endete in vielen Tränen. Die Frau aus NRW und ihr Bruder versprachen sich jedoch weiterhin telefonisch im Kontakt zu bleiben.

Das Team von Wünschewagen ist berührt von dem Treffen der Frau aus NRW mit ihrem Bruder und schreibt: „Wir sind dankbar, solche herzerwärmenden Momente ermöglichen zu können und wünschen Wilhelmine und ihrem Bruder noch viele schöne Telefonate!“ Auch wenn es wahrscheinlich das letzte Treffen der Geschwister war, kann man für diesen schönen letzten Nachmittag dankbar sein.