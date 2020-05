Frank Rosin sieht in der Corona-Epidemie auch eine Chance.

Frank Rosin sieht in Coronavirus eine Chance und kündigt an...

Frank Rosin ist einer der erfolgreichsten Köche des Landes. Das Restaurant des Dorsteners ist mit zwei Michelinsternen ausgezeichnet, seine TV-Shows schauen Millionen.

Doch auch für Frank Rosin war und ist die Corona-Krise eine große Herausforderung. Wir haben mit ihm über das Coronavirus und neue TV-Ideen gesprochen. Außerdem verrät Frank Rosin, warum die Epidemie auch eine Chance sein kann.

Herr Rosin, wie geht es Ihnen?

Ich denke, so wie es uns allen derzeit geht. Ich habe Sorgen. Ich habe aber auch versucht, Mitarbeiter, Freunde und Familie zu beruhigen. Ihnen weiterhin Struktur und Ruhe zu geben. Wir müssen uns in dieser Situation gegenseitig Mut machen. Nicht nur im engen Kreis, auch in der Branche.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als es hieß: Restaurants dürfen wieder öffnen?

Ich war sehr froh, dass wir jetzt einen Startschuss bekommen haben. Ich glaube, das war ein ganz wichtiges Signal. Denn nur daraus kann sich alles Weitere entwickeln.

Für Restaurants wurden einige Vorgaben entwickelt. Was denken Sie darüber?

Das ist auf jeden Fall eine Umstellung. Wir müssen jetzt ordentlich arbeiten. Es darf sich in dieser Zeit kein Gast, Mitarbeiter oder Gastwirt anstecken. Darum müssen wir uns den Vorgaben fügen. Das ist auch eine große Verantwortung.

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten (NRW) geboren

Er ist ein erfolgreicher Sterne- und TV-Koch

Im TV ist Frank Rosin mit seiner eigenen Show „Rosins Restaurants“

Ihr Kollege Tim Mälzer hat in den letzten Wochen den Punkt geäußert, dass er sich als Unternehmer allein gelassen gefühlt hat…

Ich habe in der letzten Zeit sehr viel mit Tim Mälzer telefoniert. Ich stehe aber auch mit anderen Kollegen in ständigem Austausch. Wir haben ja auch im Fachbereich Gastronomie die Vorgaben mit aufgestellt.

Klar muss man sich auch fragen: Wie kann den Kollegen noch besser geholfen werden? Und welche Maßnahmen müssen getroffen werden, dass die Kollegen ihren ökonomischen und wirtschaftlichen Mut nicht verlieren. Des Weiteren reden wir aber auch darüber, dass diese Situation eine Chance ist, bestimmte Dinge zu ändern.

Inwiefern?

Wir müssen uns die Frage stellen: Welche Fortschritte müssen wir in der Gastronomie machen? Die Mitarbeiter müssen besser ausgebildet sein. Es muss Fortbildungen geben. Mitarbeiter einer Bank werden vier bis sechs Mal im Jahr zu Fortbildungen geschickt. Ich kenne Gastwirte, die stehen vierzig Jahre hinter der Theke und sagen: ‚Wieso? Ich kann doch alles, das mache ich doch schon ewig.‘

Die Gastronomie ist ein komplexes Unternehmertum geworden. Da gehören PR, Marketing, Human Ressources und Ökonomie dazu. Das ist ganz, ganz wichtig.

Wie denken Sie, wird sich die Gastronomie nach der Krise darstellen?

Es ist eine sehr schwierige Situation. Jetzt muss man richtig gut sein. Es muss weitgreifende Änderungen in der Ausbildung und dem Berufsbild insgesamt geben. Die Qualifikation der Gastronomen muss gewährleistet sein.

Frank Rosin vor seinem Sternerestaurant 'Rosin' in Dorsten. Foto: imago images

Wie geht es der Firma Rosin?

Die Firma Rosin ist ja breit aufgestellt. Von daher konnten wir uns innerhalb der Gruppe ein bisschen auffangen. Aber wir haben trotzdem große finanzielle Verluste. Und doch, ich habe mit leitenden Finanzmenschen in diesem Land gesprochen. Die sagten, wir leben gerade im besten Land auf der Erde. Es gibt nirgendwo Soforthilfe, Kurzarbeit, KFW, wo der Staat zu 100 Prozent bürgt und dass auch noch die Mehrwertsteuer gesenkt wird.

Sie sind auch im TV sehr aktiv. Wie sieht es damit gerade aus?

Die Produktionsfirma und ProSieben/Sat.1 prüfen gerade, wie das Genehmigungsverfahren zurzeit ist. Es ändert sich ja wirklich fast täglich. Aber wir werden bald wieder anfangen. Wir wollen mit einem 'Rosins Restaurants'-Spezial genau auf diese Themen, über die wir gesprochen haben, eingehen. Ich habe mir Fachkollegen ins Boot geholt. Der Plan ist, dass wir zu dritt, als Team, den Menschen helfen.

Vielen Dank Herr Rosin.