Fort Fun wieder geöffnet – diese Hammer-Neuerung erwartet Besucher

Am Samstag (1. April) ist neben dem Phantasialand auch der Freizeitpark Fort Fun in die neue Saison gestartet. In diesem Jahr feiert eine neue Familienattraktion seine Premiere im Freizeitpark in Bestwig.

Bittere Pille für alle, die sich auf den Saisonbeginn im Fort Fun gefreut haben: Das Wetter spielt im Sauerland an diesem Wochenende überhaupt nicht mit (mehr hier). So ist die Premiere der neuen Attraktion bei Dauerregen sprichwörtlich ins Wasser gefallen. So bedauerlich das für die Besucher am Eröffnungswochenende auch ist, sind wir dabei eigentlich auch beim Thema.

Fort Fun: Das kann die neue Attraktion

Denn in der neuen Yakari-Erlebniswelt konnten sie mit einem Schlauchboot eine Wasserrutsche („Yakaris rutschige Wasserfälle“) herunterdüsen. Wetterfeste Besucher konnten also bereits die rund 10.000 Quadratmeter große Themenwelt erkunden. Dazu gehört auch eine schienengeführte Pferdereitbahn („Kleiner Donners wilder Ritt“).

Der Freizeitpark im Sauerland verspricht dabei spannende Abenteuer in der Welt der kleinen Comic-Figur, die viele aus den Büchern von Derib und Job oder der gleichnamigen Zeichentrickserie auf KiKa kennen.

Das kostet eine Tageskarte im Fort Fun:

Besucher über 1,50 Meter: Ab 24,75 Euro

Gäste zwischen 90 Zentimeter und 1,50 Meter und Senioren: Ab 23,50 Euro

Kinder unter vier Jahren oder kleiner als 90 Zentimeter: Gratis

Das erwartet die Gäste zur neuen Saison

Neben der neuen Yakari-Erlebniswelt können sich die Besucher auch in diesem Jahr über die Zaubertricks der Magier Mellow Magic und Till Frömmel freuen. „Die Begeisterung für die Show ist ungebrochen. Ein Grund mehr für uns, auch dieses Jahr auf eine Show mit klassischen Zaubertricks kombiniert mit noch nie dagewesenen Illusionen zu setzen,“ sagt Fort-Fun-Geschäftsführer Andreas Sievering.

Dazu wird es auch in diesem Jahr auf einige Events wie die allseits bekannte Ostereiersuche am Ostersonntag und Ostermontag freuen.