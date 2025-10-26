Fort Fun in NRW zieht die Reißleine – „Sicherheit geht vor!“

Es geht nicht anders! Der beliebte NRW-Freizeitpark „Fort Fun“ im Sauerland muss schon wieder die Reißleine ziehen.

Bereits in den vergangenen Tagen musste das „Fort Fun“ auf die ungemütlichen Wetterbedingungen in NRW reagieren. Wer seinen Besuch daher auf das Wochenende verlegte, erlebte am Sonntag (26. Oktober) jedoch direkt die nächste Enttäuschung.

Wetter-Chaos in NRW trifft „Fort Fun“

In den letzten Tagen waren es die Auswirkungen des verheerenden Sturmtiefs Joshua in NRW (>> wir berichteten), die das „Fort Fun“ dazu veranlassten, aus Sicherheitsgründen ihre Tore zu schließen. „Aufgrund des angekündigten kräftigen Sturmtiefs mit Starkregen und Windböen müssen wir den Park leider geschlossen lassen – Sicherheit geht vor! Wir danken euch für euer Verständnis“, hieß es vom Freizeitpark am Dienstag (21. Oktober). Hier erfährst du mehr dazu <<

Jetzt ist der Sturm zwar abgezogen, doch das Wetter im Sauerland wird aufgrund der Jahreszeit keinesfalls unproblematischer. Denn hier könnten die Temperaturen dermaßen weit in den Keller rutschen, dass plötzlich sogar Schneefall möglich ist!

Fort Fun erneut geschlossen!

Daher warnte das „Fort Fun“ bereits am Samstag (25. Oktober): „Aufgrund des für morgen angekündigten Schneeregens und dem damit verbundenen Glatteis und Temperaturen um den Gefrierpunkt müssen wir den Park leider geschlossen lassen – Sicherheit geht vor! Wir danken euch für euer Verständnis.“

Heißt: Am Sonntag (26. Oktober) bleibt der Freizeitpark in NRW geschlossen!

Das Onlineportal „wetter-sauerland.de“ bestätigt die Prognose bezüglich Niederschlägen und eisiger Temperaturen am Sonntag: „In den höchsten Lagen sind zum Morgen erste Flocken mit dabei. Tagsüber hier etwas Schneeregen, ansonsten einige Regenschauer bei nur 2 bis 8 Grad. Weiter sehr windig.“