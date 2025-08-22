„Fort Fun“-Besucher in NRW müssen schnell sein – Freizeitpark verkündet es

In NRW ist das „Fort Fun Abenteuerland“ ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie. Doch bald heißt es Abschied nehmen, denn nach einem erfolgreichen Sommer geht die Hauptsaison des Freizeitparks langsam zu Ende. Wer dieses besondere und exklusive Sommerangebot jedoch noch erleben will, muss sich jetzt beeilen.

Die Hauptsaison des „Fort Fun Abenteuerland“ läuft von Juli bis August. In dieser Zeit hat der NRW-Freizeitpark jeden Tag geöffnet – von 10 bis 17 Uhr. Doch mit dem Monatsende endet auch die Hauptsaison. Das bedeutet jedoch nicht nur, dass der Freizeitpark eingeschränkte Öffnungszeiten haben wird.

Fort Fun: Letzte Chance für Besucher in NRW

Auch der „Circus Mechanica“ wird bald nicht mehr im Fort Fun auftreten. Auf Facebook kündigt der NRW-Freizeitpark an, dass Besucher nur noch bis Sonntag (24. August) die Chance haben, eine Show des „Circus Mechanica“ zu besuchen.

Der „Circus Mechanica“ war nämlich nur ein exklusives Angebot für den Sommer 2025 und kein festes Angebot im NRW-Freizeitpark. Wer die Shows bisher verpasst hat, hat jetzt die letzte Möglichkeit, dies nachzuholen. Der „Circus Mechanica“ begeistert die Besucher des Fort Fun bereits seit Juli mit zwei Shows.

„Circus Mechanica“ tritt mit zwei Shows auf

Bei der Show „Wild Wheels“ trifft Technik auf den Wilden Westen – an der Outdoor-Bühne des Fort Fun. In der Maschinen-Show erwarten die Besucher beeindruckende Stunts und außergewöhnliche Maschinen. In einem spektakulären Duell treten ein Motorrad-Stuntman, ein Parcours-Tüftler und ein Bike-Profi gegeneinander an.

Im „Silver Bullet Saloon“ des NRW-Freizeitparks verzauberte der „Circus Mechanica“ die Zuschauer mit der „Flying-Knive-Show“. Bei der Messerkunst, die von den Künstlern präsentiert wird, sind Nervenkitzel und Spannung garantiert.

Wer die Shows im Fort Fun noch sehen möchte, muss sich jedoch beeilen, denn die Künstler treten nur noch wenige Tage im NRW-Freizeitpark auf. Auf Instagram fragt ein Nutzer enttäuscht: „Warum bleibt die Show mit dem Motorrad nicht erstmal? Ist doch mal was Besonderes und einfach mega geil.“ Ein anderer Nutzer war jedoch nicht ganz begeistert von dem Angebot und schreibt „Da wäre was anderes besser.“