Fort Fun: Jetzt dürfen es alle wissen – bei Besucher kullern die Tränen

Das Fort Fun in NRW ist in diesem Jahr hoch motiviert. Nach eigenen Angaben gab es im vergangenen Geschäftsjahr eine rekordverdächtige Saison. Über 300.000 Gäste soll das FORT FUN Abenteuerland in Bestwig im Sauerland begrüßt haben.

Jetzt freut man sich auf den Saisonstart am 23. März. Für die neue Saison wurde unter anderem eine ganz besondere Aktion geplant, auf die sich einige Besucher besonders freuen dürften.

Fort Fun bringt „Tag der Herzen zurück“

Für die 52. Saison bringt das FORT FUN Abenteuerland einen besonderen Tag zurück. Am 11. Juni soll wieder der „Tag der Herzen“ stattfinden. Dann öffnet der Freizeitpark außerhalb seiner regulären Öffnungszeiten und das ausschließlich für Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen. Dadurch wird in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Schule an der Ruhraue in Olsberg und vielen ehrenamtlichen Helfern eines der größten Charity-Events zurückgeholt.

„Aufgrund der Pandemie mussten wir das Event leider pausieren. Nun freuen wir uns umso mehr, vielen tollen Menschen in diesem Jahr wieder eine Freude machen zu dürfen“, erzählt Geschäftsführer Andreas Sievering.

Fort Fun startet mit diesen Events

Der Fahrplan für die kommende Saison sieht folgendermaßen aus. Auf den Saisonstart am 23. März folgt am Ostersonntag und Ostermontag die „rasante Ostereiersuche“. Kinder bis 12 Jahren dürfen dann im Bereich der Adventure Area gegenüber vom Dark Raver auf die spannende Suche nach bunten Leckereien und vor allem nach dem goldenen Ei gehen. Wer es findet, darf sich über eine Basic-Jahreskarte freuen.

Am 1. Juni findet dann der „20. Westernlauf“ in Kooperation mit dem Sportverein TUS

Valmetal statt. Zur Auswahl stehen hierbei 12 verschiedene Streckenläufe für Kinder, Jugendliche und Familien.

Am 15. und 16. Juni gibt es im Rahmen der Country Days Live-Musik und Festival-Stimmung. Auch die „FamilyFUN“ Party mit Schaumsause soll in diesem Jahr wieder stattfinden. „An jedem Mittwoch im Juli gibt es dabei grandiosen Sommer-Spaß für Groß und Klein“, freut sich Marketingleiter Dijamant Neziraj. Na, dann kann es ja losgehen.