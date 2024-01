Forscher in NRW bestätigen: Beängstigender Fund – „Muss echt sein“

Sensationeller Fund mitten in NRW! Der Zufallsfund eines Kindes lässt Forscher staunen und offenbart beängstigende Details über die Geschichte unserer Heimatregion. Denn wo wir heute leben, tummelten sich vor langer, langer Zeit gefährliche Räuber.

Der seltene und aufregende Fund gelang einem siebenjährigen Jungen in Kempen im Westen von NRW. Der Vorfall weckt nicht nur das Interesse der Forscher, sondern lässt auch das Herz eines kleinen Sammlers höher schlagen.

Forscher in NRW meinen: 25 Millionen Jahre alt!

So berichtet „Bild“ über den beeindruckenden Moment, als Jonas das ungewöhnliche Objekt in seinem Fundus entdeckte. Bei einer Kräutersammel-Aktion im Garten seiner Pfadfinder-Leiterin stieß der neugierige Schatzsucher auf einen Gegenstand, der sich später als mindestens 25 Millionen Jahre alt entpuppen sollte. „Als Jonas nach Hause kam, waren seine Taschen wie immer voll mit Schätzen – Steine, Äste und der Zahn“, erinnert sich seine Mutter Sabrina gegenüber „Bild“. Der Fund ließ der Familie keine Ruhe.

Ein Geistesblitz führte letztlich zur Identifizierung: „Mein Großonkel hatte so eine Taucher-App, mit der haben wir ihn gescannt. Die spuckte aus: Es ist der Zahn eines Hais. Wahnsinn“, berichtet der Grundschüler. Forscher und Experten äußerten ihr Interesse an dem bemerkenswerten Überrest des Urzeit-Räubers.

Im Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf wurde der Zahn schließlich eingehend betrachtet und als echter Hai-Zahn verifiziert. „Zusammen mit unserer Präparatorin habe ich mir den Zahn angeschaut und konnte bestätigen, dass es ein echter Hai-Zahn ist“, bestätigt Sandra Honigs, stellvertretende Leiterin des Museums.

NRW war einst von einem Meer bedeckt

Die Region am Niederrhein in NRW, in der der Zahn gefunden wurde, war während der Urzeit von einem Meer bedeckt – eine Tatsache, die den Fund noch faszinierender macht. Forscher planen nun, den Zahn weitergehend zu untersuchen, um seinen genauen Sammlerwert zu bestimmen. Sollte der Zahn von einer noch unbekannten Hai-Art stammen, könnte Jonas sogar die Ehre zuteilwerden, dieser Spezies einen Namen zu geben.

Fossilienfunde wie der von Jonas sind für Forscher von großer Bedeutung, da sie Einblicke in längst vergangene Zeiten gewähren und dabei helfen, das Bild der Erdgeschichte zu vervollständigen.

Der Fund von Haifischzähnen weist auf die marine Vergangenheit mancher Landregionen hin und öffnet Türen für weitere paläontologische Forschungen. Solche Entdeckungen vermögen es zudem, bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen das Interesse an Naturwissenschaften und Geschichte zu wecken.