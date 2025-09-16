Ford-Beben in Köln ++ Autobauer streicht bis zu 1.000 Stellen

Der Autobauer Ford verschärft seinen Sparkurs in Köln. Wegen schwacher Nachfrage nach Elektrofahrzeugen reduziert das Unternehmen die Produktion auf eine Schicht. Bis Ende 2027 sollen am Standort Köln insgesamt 2.900 Stellen wegfallen.

Zusätzlich plant Ford jetzt, bis zu 1.000 weitere Stellen zu streichen. Beschäftigte sollen freiwillig mit Abfindungen oder Altersteilzeit gehen.

Die Stellenkürzungen müssen zügig umgesetzt werden: Schon im Januar 2026 soll die Belegschaft deutlich kleiner sein. Die Zahl der Mitarbeitenden in Köln würde dann auf 7.600 schrumpfen.

Vor einigen Jahren waren es noch rund 20.000. Ford betont, Arbeitnehmende durch attraktive Abfindungspakete zu unterstützen. Betriebsbedingte Kündigungen seien zunächst ausgeschlossen.

Ford leidet unter schwacher Elektro-Nachfrage

Ford begründet den Stellenabbau mit enttäuschenden Verkaufszahlen für Elektrofahrzeuge in Europa. Das Unternehmen hatte 2023 mit einem Marktanteil von 35 Prozent gerechnet, tatsächlich liegt dieser nur bei 18 Prozent. Um Strukturen anzupassen, setzt Ford nun langfristig auf weniger Mitarbeitende. Kurzarbeit reicht nicht mehr aus, um die Verluste zu begrenzen.

Branchenexperten kritisieren Fords Strategie für Elektroautos. Die teuren Modelle passen nicht zum traditionellen Image der Marke, solide und bezahlbare Fahrzeuge zu bauen. „Es geht bei Ford nur darum, Verluste einzudämmen“, erklärt Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM. Für nachhaltigen Erfolg brauche es günstigere Autos. Ohne Änderungen drohe der Personalabbau weiterzugehen. (mit dpa)

