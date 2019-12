Flughafen Köln: Todes-Drama bei Eurowings – Passagier stirbt auf Flug nach NRW

An Bord einer Eurowings-Maschine auf dem Weg zum Flughafen Köln ist ein Passagier gestorben. (Symbolfoto)

Schreckliche Nachrichten von einem Eurowings Flug. An Bord einer Maschine ist am Sonntag ein Passagier gestorben.

Das Flugzeug war von Gran Canaria zum Flughafen Köln unterwegs, als es zu einem medizinischen Notfall kam.

Flughafen Köln: Passagier stirbt auf dem Weg nach NRW

Demnach war das Flugzeug mit der Nummer EW5585von Gran Canaria zum Flughafen Köln unterwegs.

In der Luft gab es einen Notfall, bei dem ein Passagier von der Kabinenbesetzung reanimiert werden musste. Wegen des Notfalls landete das Flugzeug in Madrid zwischen.

„Leider hat ein Notarzt in Madrid den Tod des Passagiers feststellen müssen“, berichtet Eurowings auf Anfrage von DER WESTEN. Weiter heißt es: „Eurowings möchte der Familie des verstorbenen Passagiers sein tiefstes Beileid und Mitgefühl aussprechen.“

Passagiere wurden mit Ersatzflugzeug zum Flughafen Köln gebracht

Insgesamt waren 169 Passagiere und sechs Crew-Mitglieder an Bord des Flugzeugs. Die Passagiere wurden zwischenzeitlich in Hotels untergebracht und erreichten den Flughafen Köln am Nachmittag mit einem Ersatzflugzeug.

Wie es zu dem Notfall kommen konnte, ist bisher nicht bekannt.

Streiks behindern Betriebsablauf

Außerdem erschwerten Streiks den gewöhnlichen Ablauf bei Eurowings. Da bei Germanwings gestreikt wurde, sind auch rund 15 Prozent der Flüge von Eurowings ausgefallen.

Auch von Montag bis Mittwoch wollen Flugbegleiter wieder streiken. (lmd mit dpa)