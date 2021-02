Flughafen Köln/Bonn zeigt Fotos von „SOFIA“ – das steckt dahinter

Wer oder was ist diese „SOFIA“, über die sich der Flughafen Köln/Bonn aktuell so freut? (Symbolbild)

Köln. Wer oder was ist diese „SOFIA“, über die sich der Flughafen Köln/Bonn aktuell so freut?

Nun, „SOFIA“ ist keine Dame, sondern ein Flugzeug. Genauer gesagt: eine Boeing 747SP, die in ein hochmodernes Observatorium verwandelt wurde. Der Fluhafen Köln/Bonn wird die nächsten sechs Wochen bis Mitte März ihr Zuhause sein.

Flughafen Köln/Bonn schickt „SOFIA“ in die Lüfte

„SOFIA“ steht für „Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy”. Das bedeutet: Wissenschaftler heben regelmäßig mit der Maschine in Flughöhen von zwischen 11 und 15 Kilometern ab, um Infrarotstrahlen zu beobachten, die von Objekten im All abgegeben werden. Dies funktioniert in der Stratosphäre am besten, weil dort nahezu kein Wasserdampf existiert.

Dabei nutzen die Forscher ein 17 Tonnen schweres Teleskop, dessen Hauptspiegel allein bereits einen Durchmesser von 2,7 Metern hat. Damit können sie die Entstehung junger Sterne und Planetensysteme beobachten, die Milchstraße untersuchen und viele weitere Erkenntnisse sammeln.

Neulich entdeckte „SOFIA“ beispielsweise Wassermoleküle auf der sonnenbeschienenen Seite des Mondes.

„SOFIA“ startet zum ersten Mal von deutschem Boden aus

SOFIA wird gemeinsam von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) betrieben. Der Hauptsitz des Projekts liegt in Palmdale, Kalifornien.

Die Zwischenstation am Flughafen Köln/Bonn markiert das erste Mal, dass die Wissenschaftskampagne von deutschem Boden aus stattfindet. (at)