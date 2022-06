Flughafen Köln/Bonn: Schockierende Szenen – Mitarbeiter packt aus: „Wird noch schlimmer“

Am Flughafen Köln/ Bonn herrscht seit Wochen Chaos.

Wie schlimm es wirklich ist, zeigen nun erschreckende Videoaufnahmen. Und wie ein Mitarbeiter des Flughafen Köln/ Bonn gegenüber DER WESTEN verraten hat, müssen sich Urlauber auf noch Schlimmeres einstellen.

Flughafen Köln/ Bonn: Chaos am Airport seit Wochen

Bevor es in den Urlaub geht, müssen viele Deutsche derzeit einiges an Stress auf sich nehmen. Am Flughafen Köln/ Bonn sind die Warteschlangen teilweise hunderte Meter lang. Ein Mitarbeiter des Airports, der lieber anonym bleiben möchte, hat Videoaufnahmen gemacht, die das ganze Drama aufzeichnen.

Endlose Schlangen am Flughafen Köln/ Bonn. Foto: privat

Auf dem Video ist eine ellenlange Schlange zu sehen. Menschen warten darauf, endlich durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Das Problem: es gibt einfach viel zu wenig Personal. „In der Woche ist es nicht so schlimm, aber am Wochenende ist es immer extrem voll. Das ist den ganzen Tag über so. Wenn ich morgens zur Arbeit komme, ist die Schlange abends zum Feierabend noch genauso lang“, bestätigt er.

Flughafen Köln/ Bonn: Extreme Wartezeiten – Personal überfordert

Selbst zu den Hochzeiten seien von 15 Schaltern oftmals nur fünf belegt. Für Passagiere und Sicherheitspersonal gleichermaßen eine Belastungsprobe. Zum Teil mussten in den letzten Wochen sogar Bundespolizisten in der Fluggastkontrolle mit anpacken, um dem Andrang gerecht zu werden.

In der Angst, dass die Passagiere ihren Flug verpassen, kommen sie teilweise sogar vier bis fünf Stunden früher. Und zu Recht: „Ich habe gestern eine Maschine nach Palma de Mallorca gesehen, die ist mit drei Stunden Verspätung abgeflogen“, berichtet der Airport-Mitarbeiter. Die Flieger warten oftmals sogar, doch die Verspätungen bringen den ganzen Ablauf durcheinander.

Flughafen Köln/ Bonn: Mitarbeiter mit düsterer Prognose: „Wird noch schlimmer“

Doch der richtige Horror soll den Passagieren erst noch bevorstehen. „Wenn am Freitag die Ferien anfangen, dann wird es noch schlimmer“, prognostiziert er. Am 27. Juni beginnen in NRW die Sommerferien. Viele Familien haben keine andere Wahl, als in der schulfreien Zeit in den Urlaub zu fliegen.

Bedeutet aktuell wohl jedoch auch leider, dass sie viel Nerven und Zeit mitbringen müssen. Doch wie „RTL“ berichtet, hat der Flughafen Köln/ Bonn Maßnahmen ergriffen: „Unter anderem wird im Terminal im Auftrag des Airports ein zusätzlicher Dienstleister eingesetzt, der dem Terminalservice vor der Bordkartenkontrolle zur Seite steht“, erklärt Lukas Weinberger vom Flughafen Köln-Bonn.

--------------------

Weitere News zum Flughafen Köln/ Bonn:

Flughafen Köln/Bonn: Totales Chaos bei der Abfertigung – Reisende berichten von 300 Meter langen Schlangen

Flughafen Köln/Bonn: Riesenfrust für Reisende – dieser Service sorgt für Probleme

Flughafen Köln: Treffer! Was bei der Kontrolle eines Griechenland-Reisenden rauskommt, hat es in sich

--------------------

Zudem sei weiteres Personal eingestellt worden: „Im Vergleich zum Sommer 2021 wurde das Team um rund 100 neue Beschäftigte aufgestockt. Darüber hinaus sind rund 80 weitere Mitarbeitende in laufenden Einstellungsverfahren, warten derzeit aber noch auf die im Luftverkehr notwendige Zuverlässigkeitsüberprüfung“, so Weinberger weiter.

Doch auch Fluggäste könnten die Wartezeit verkürzen, indem sie nur ein Handgepäckstück mitführen und alle notwendigen Dokumente parat halten.