Flughafen Köln/Bonn: Gute Nachricht für Urlauber – Traumziel bald per Direktflug erreichbar

Die Sommermonate neigen sich dem Ende zu und der Herbst steht vor der Tür. Das verleitet viele Sonnenanbeter dazu, direkt schon mal zu recherchieren, welches Reiseziel im nächsten Jahr angesteuert werden kann. Dieses Traumziel steht bei vielen Urlaubern schon lange auf der Bucket List und kann schon bald auch vom Flughafen Köln/Bonn per Direktflug angeflogen werden. Einige Monate müssen Urlauber sich jedoch noch gedulden.

Flughafen Köln/Bonn: Neues Urlaubsziel auf dem Flugplan

Ankunftsziel: Ben Gurion Flughafen in Tel-Aviv, Abflugort: Flughafen Köln/Bonn. Das ist neu, denn diese Fluggesellschaft macht es nun endlich möglich! Tel-Aviv, die Mittelmeerküste mal anders. Die israelische Stadt überzeugt nicht nur in puncto Kultur und Architektur, auch kulinarisch hat das Reiseziel einige Highlights in petto.

Außerdem können Urlauber in der Stadt meist mit gutem Wetter, vielen Sonnenstunden und wenig Regen rechnen. Ein weiteres Must-See: Die „Weiße Stadt“, die im Jahr 2003 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wird. Die Bezeichnung der mit innenbegriffenen knapp 4.000 Gebäude beruht darauf, dass die weißen Fassaden der Häuser sich von den restlichen Bauten in puncto Baustil erheblich unterscheiden.

Bald ist es endlich soweit. Abflug ist am Flughafen Köln/Bonn. Von dort aus geht es auf direktem Weg und ohne Stopp in Richtung Tel-Aviv. Der türkisch-niederländische Ferienflieger Corendon integriert dieses Traumziel ab kommenden Sommer 2024 in seinen Flugplan. Das Beste daran? Nicht nur an einem, nein, sogar an zwei Tagen in der Woche startet die Maschine vom Flughafen Köln/Bonn in Richtung Israel. Jeden Donnerstag und Sonntag fliegt Corendon künftig diese Route, und bringt Urlauber an ihr neues Traumziel.