Flughafen Köln/Bonn lässt es alle wissen – Schnäppchen-Urlauber jubeln

Große Freude am Flughafen Köln/Bonn: Wizz Air ist wieder da und bringt neue Verbindungen nach Osteuropa. Am Sonntag, dem 26. Oktober, startete der erste Flieger der beliebten Airline in die rumänische Hauptstadt Bukarest.

Die Rückkehr von Wizz Air zum Flughafen Köln/Bonn wurde mit Spannung erwartet. Und freut nicht nur die Reisenden, die in Zukunft wieder recht kostengünstig Richtung Osteuropa fliegen können.

Flughafen Köln/Boss präsentiert neue Reiseziele

Flughafen-Chef Thilo Schmid zeigte sich begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass Wizz Air an unseren Flughafen zurückgekehrt ist und das Streckenangebot in den kommenden Wochen weiter ausbauen wird.“ Neben Bukarest stehen ab Dezember auch die Städte Tuzla, Skopje und Tirana auf dem Flugplan – ein festes Highlight für Osteuropa-Liebhaber. Im Sommer 2024 soll sogar Podgorica als weitere Destination folgen.

Schmid betonte die Vorteile der Kooperation mit Wizz Air: „Die neuen Ziele der Airline bereichern unser Streckennetz und bieten unseren Passagierinnen und Passagieren zusätzliche Reisemöglichkeiten in den wichtigen Zielmarkt nach Osteuropa.“ Besonders die günstigen Preise machen die neuen Strecken attraktiv und sorgen für Begeisterung bei den Reisenden.

Für Wochenend-Trips sind die neuen Ziele ideal. Besonders Bukarest zieht mit freundlichen Preisen viele Reisende an. Ein heimisches Bier gibt es dort für unter drei Euro und ein Cappuccino für rund 2,45 Euro. Hotels sind ebenfalls deutlich günstiger als in anderen europäischen Metropolen, was den Aufenthalt in der charmanten Hauptstadt erschwinglich macht.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte auch die Reisenden am Flughafen Köln/Bonn überzeugen. Mit der Währungsumstellung in Rumänien wird ein Leu aktuell mit 20 Euro-Cent bewertet. Schnäppchenjäger können bei den neuen Wizz-Air-Strecken also richtig sparen und gleichzeitig neue Reiseziele entdecken.

NRW-Flughafen wird zum Knotenpunkt

Die Pläne der Airline und des Flughafens hören hier jedoch nicht auf. Wizz Air stärkt mit seiner Rückkehr den internationalen Charakter des Flughafens Köln/Bonn und macht ihn zum Knotenpunkt für Reisen nach Osteuropa. Mit zunehmenden Flugverbindungen findet jeder Reisende günstig und komfortabel neue Reiseziele.

Die Hinzufügung von Städten wie Tirana oder Podgorica eröffnet spannende Möglichkeiten, weniger besuchte Orte Osteuropas kennenzulernen. Damit unterstreicht der Flughafen Köln/Boss sein Ziel, ein breites Spektrum für verschiedene Reiseansprüche anzubieten. Wochenend-Trips und Kurzurlaube werden attraktiver als je zuvor – und das nicht nur wegen der Preise.

Die Reise nach Bukarest und darüber hinaus verspricht kulinarische Erlebnisse und kulturelle Highlights, während die Kooperation mit Wizz Air den Flughafen Köln/Bonn weiter stärkt. Ob Urlaub oder Geschäftsreise – die Rückkehr der Flieger sorgt für frischen Wind und viel Vorfreude unter den Passagieren am Flughafen Köln/Boss.