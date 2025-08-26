Neues Ziel für den Flughafen Köln/Bonn – die Reise dauert nur zwei Stunden

Die Sommerferien in NRW neigen sich langsam dem Ende zu und die letzten Familien kommen aus ihrem wohlverdienten Urlaub zurück. Danach heißt es wie immer: Die besten Urlaubs-Geschichten auspacken und wieder zurück in den Alltag finden. Besonders nach einer langen Flugreise brauchen viele Menschen eine kurze Erholung, schließlich kann das Hin und Her am Flughafen schnell zur Geduldsprobe werden.

Besonders ärgerlich ist es, wenn der Flug nur über mehrere Zwischenstopps angeboten wird, obwohl das Ziel gar nicht mal so weit entfernt ist. Am Flughafen Köln/Bonn wird es bald ein neues Ziel geben, das für Reisende per Direktflug erreichbar ist: Tuzla!

Flughafen Köln/Bonn steuert neues Ziel an

Schon Ende dieses Jahres, ab dem 12. Dezember, wird die Stadt in Bosnien und Herzegowina zum ersten Mal angesteuert, verkündet der Airport in einem Facebook-Beitrag. Ab dann fliegt Wuzz Air vom Flughafen Köln/Bonn gleich dreimal pro Woche nach Tuzla. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag können Urlauber in den Flieger steigen und sind innerhalb von nur zwei Stunden in der Stadt südöstlich des Majevica-Gebirges.

Schon Ende März soll mit dem Sommerflugplan 2026 ein vierter Wochentag dazu kommen. Fluggäste können dann montags, mittwochs, freitags und auch sonntags vom Flughafen Köln/Bonn aus nonstop bis nach Tuzla fliegen. Die Nachrichten sorgen für Jubel bei Passagieren, die bis jetzt ihre Reise immer umständlicher antreten mussten.

Mit Wizz Air nonstop nach Tuzla

In den Kommentaren unter dem Beitrag freuen die Passagiere sich über die Hammer-Nachrichten. „Endlich“, heißt es in vielen Kommentaren. „Wir freuen uns! Mega!“ oder „Wunderschöne Nachrichten“, schreiben andere Nutzer.

Der Flug vom Flughafen Köln/Bonn bis nach Tuzla wird von der Fluggesellschaft Wizz Air angeboten. Diese setzt für den rund zweistündigen Direktflug moderne Airbus A321neo-Maschinen ein.