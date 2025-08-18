Auf dem Weg Richtung Flughafen Köln/Bonn – Pilot zieht plötzlich die Reißleine!

Dramatische Szenen an Bord einer Boeing 737 der SunExpress. Der Pilot musste den Flug aus der Türkei zum Flughafen Köln/Bonn am Dienstag (12. August) abbrechen. Plötzlich änderte die Maschine den Kurs aufgrund eines medizinischen Notfalls an Bord, wie die Fluggesellschaft auf Nachfrage von „T-Online“ bestätigte.

Demnach hatte ein Passagier während des Flugs gesundheitliche Probleme. Die Piloten leiteten die Boeing um und landeten in Wien.

Piloten drehen auf dem Weg zum Flughafen Köln/Bonn ab

Bei der Landung in Wien warteten Rettungskräfte und ein Notarzt. Der betroffene Passagier wurde der medizinischen Betreuung übergeben. Weitere Reisende blieben an Bord. Die Boeing war planmäßig in Antalya gestartet, musste jedoch über Kroatien plötzlich Kurs Richtung Wien nehmen.

++ Wieder verzweifelte Suche am Rhein in NRW ++ Feuerwehr verliert die Fassung ++

Die Maschine hatte zuvor über Kroatien die Reiseflughöhe verlassen und mehr als 6.000 Meter verloren. Kurz vor Mitternacht landete sie sicher in Wien. Nach Behandlung des Passagiers flog das Flugzeug weiter Richtung Flughafen Köln/Bonn.

++ Besucherterrasse am Flughafen Düsseldorf wieder offen – so kommst du noch an Tickets ++

Sicherheit am Flughafen Köln/Bonn gewährleistet

„SunExpress“ betonte gegenüber „T-Online„, dass die Sicherheit von Crew und Passagieren oberste Priorität hat. Der weitere Flug verlief ab Wien ohne Probleme.

Mehr Themen:

Die Maschine landete schließlich gegen 2.30 Uhr nachts in Köln/Bonn. Bereits am nächsten Tag wurde die Boeing 737 wieder planmäßig eingesetzt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.