Flughafen Köln/Bonn verkündet es selbst – Urlauber jubeln

Wizz Air eröffnet im Winterflugplan eine neue Route vom Flughafen Köln/Bonn nach Tirana, der Hauptstadt Albaniens. Flugstart ist der 16. Dezember. Die Strecke wird dienstags, donnerstags und samstags bedient.

Tirana ist nach Bukarest, Skopje und Tuzla das vierte neue Ziel der Fluggesellschaft in Osteuropa.

Neue Ziele für den Flughafen Köln/Bonn

Thilo Schmid, Geschäftsführer des Flughafens Köln/Bonn, begrüßt die neuen Verbindungen. Er betont, dass die Ziele den Flugplan optimal ergänzen und Reisenden spannende, kulturell vielseitige Destinationen bieten würden. Die Flüge ermöglichen direkte Verbindungen in attraktive Städte und Regionen Südosteuropas. Damit stärkt der Flughafen Köln/Bonn sein Angebot an osteuropäischen Reisezielen.

++ Ebenfalls spannend: Neue Regel in Fliegern! Diese Urlauber werden bis zu 500 Euro extra los ++

Auch Anastasia Novak, Corporate Communications Manager bei Wizz Air, ist begeistert: „Heute machen wir einen weiteren spannenden Schritt für das Streckennetz von Wizz Air. Eine neue Verbindung zwischen Köln/Bonn und Tirana unterstreicht unser starkes Engagement, unseren Passagieren smarte Reisemöglichkeiten und interessante Ziele mit einer der jüngsten Flotten Europas zu bieten. Let’s WIZZ!”. Tickets können jetzt online auf der Wizz-Air-Website oder in der App gebucht werden.

Tirana ist ein lohnenswertes Ziel

Tirana kombiniert Tradition und Moderne. Sehenswürdigkeiten wie der Skanderbeg-Platz oder die Et’hem-Bey-Moschee laden Besucher ein. Die Umgebung bietet Naturerlebnisse wie den Dajti-Berg. So lässt sich ein Stadtbesuch ideal mit Ausflügen verknüpfen. Die lebendige Innenstadt und die bunte Architektur machen Tirana zu einem besonderen Reiseziel.

Flüge starten dienstags und samstags ab dem Flughafen Köln/Bonn um 19.55 Uhr, donnerstags um 15.55 Uhr. Die Flugzeit beträgt rund zweieinhalb Stunden. Der Flughafen Köln/Bonn unterstreicht mit der neuen Verbindung seine Bedeutung als Drehscheibe für spannende Reiseziele in Europa und darüber hinaus.

Welche Fehler am Flughafen schwere Konsequenzen mit sich ziehen, liest du >> hier.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.