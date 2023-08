Flughafen Köln/Bonn: Große Freude bei Reisenden – DIESES Top-Ziel wird bald angeflogen

In NRW sind die Sommerferien 2023 schon wieder Geschichte, dennoch fliegen auch weiterhin viele Personen in den Urlaub. Einer der größeren Flughäfen in Nordrhein-Westfalen ist der Flughafen Köln/Bonn.

Und hier gibt es jetzt gute Nachrichten für einige Reisende, denn ein beliebtes Ziel wird wieder vom Flughafen Köln/Bonn direkt zu erreichen sein. Besonders für Urlauber, die lieber in weiter entfernte Länder reisen, dürfte das eine sehr schöne Neuigkeit sein.

Flughafen Köln/Bonn mit großer Ankündigung

Das Jahr 2023 befindet sich schon in der zweiten Hälfte, viele Arbeitnehmer haben schon einen ordentlichen Teil ihres Jahresurlaubs verbraucht. Dennoch gibt es auch einige, die auch jetzt noch in die Ferne fliegen, um sich so richtig zu erholen. Wer dabei vom Flughafen Köln/Bonn aus starten möchte, hat nun ein Reiseziel mehr, das er ohne Zwischenstopp erreichen kann.

Wie es in einer Pressemeldung des Airports heißt, gibt es ab dem 15. Oktober die Möglichkeit, Nonstop in die Vereinigten Arabischen Emirate zu fliegen: „Ab dem 15. Oktober geht es mit dem Reiseveranstalter Etihad Holidays zweimal wöchentlich – donnerstags und sonntags – direkt vom Köln Bonn Airport nach Abu Dhabi. Durchgeführt werden die Flüge von der Charterfluggesellschaft Smartwings.“

Von Köln/Bonn ohne Zwischenstopp nach Abu Dhabi

„Mit Abu Dhabi fügen wir eine weitere sehr attraktive Destination für unsere Gäste zu unserem Flugplan hinzu“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Die Stadt ist nicht nur für diejenigen ein perfektes Ziel, die es in den Wintermonaten ins Warme zieht, sondern auch für alle, die sich für Städte mit kulturellen, geschichtlichen und architektonischen Highlights interessieren.“

Wer in die Vereinigten Arabischen Emirate fliegen will, muss etwas Zeit und Sitzfleisch mitbringen. Immerhin sechs Stunden dauert es, bis man aus der rheinischen Metropole in Abu Dhabi ist. „Zum Einsatz kommt eine moderne Boeing 737-MAX-8 mit 189 Sitzplätzen.“ Die Rückflüge finden übrigens an denselben Tagen statt, wie die Flüge ab Köln/Bonn.