Flughafen Köln/Bonn: Polizei macht Mega-Fund – und klärt damit mysteriöse Serie auf

Köln. Die Vorfälle am Flughafen Köln/Bonn hatten sich gehäuft. Immer wieder verschwanden im August und September Pakete aus der Frachthalle am Airport.

Der betroffene Frachtdienstleister am Flughafen Köln/Bonn zog schließlich die Reißleine und informierte die Polizei. Die machte jetzt einen riesigen Fund. Die gewaltige Schadenssumme zeigt, wie sehr sich die Masche gelohnt haben muss.

Flughafen Köln/Bonn: Das war die Masche der Diebesbande

Die Ermittler hatten ein Muster beim Verschwinden der Pakete am Flughafen Köln/Bonn ausgemacht. Sie identifizierten zwei Angestellte (34 und 38) als Tatverdächtige.

Ihre Masche: Das Duo soll gezielt nach Paketen mit hochpreisigen Elektroartikeln gesucht und ihnen dann gefälschte Labels gegeben haben. Die Pakete gingen dann per Post an weitere Tatverdächtige. Die Polizei kam der Bande schließlich auf die Schliche. Am Mittwoch nahmen die Ermittler die mutmaßlichen Diebe hoch.

Flughafen Köln/Bonn: Polizei durchsucht zahlreiche Wohnungen

Neun Wohnungen durchsuchte die Kölner Polizei im Rhein-Sieg-Kreis, Bonn und Leverkusen. Der Mega-Fund der Fahnder:

90.000 Euro in bar

hochwertige Uhren im Gesamtwert von 65.000 Euro

zahlreiche Computer und Smartphones

Die Polizei Köln stellte hochwertigen Schmuck sicher. Foto: Polizei

Außerdem stellten die Beamten einen Drucker sicher, mit dem die gefälschten Labels gedruckt wurden.

Das ist der Flughafen Köln/Bonn:

Der Flughafen Köln/Bonn liegt auf dem Kölner Stadtgebiet

Der internationale Flughafen ist die Basis der Fluggesellschaft Eurowings

2018 zählte der Flughafen Köln/Bonn fast 13 Millionen Passagiere

bis zum Stadtzentrum von Köln sind es 12 Kilometer, nach Bonn 16 Kilometer

2019 lag er auf Platz 7 der Passagierzahlen in Deutschland

Die Polizei nahm sechs Tatverdächtige im Alter von 26 bis 38 Jahren fest. Sie sollen mindestens 107 Mal zugeschlagen haben. Die Polizei geht derzeit von einer gewaltigen Schadenssumme aus: Sie beträgt etwa 1,5 Millionen Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (ak)