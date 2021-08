Am Flughafen Köln-Bonn gibt es bald einen Ausnahmezustand.

Flughafen Köln-Bonn: Ungewohnte Szenen am Airport – Passagiere werden verdutzt stehen bleiben

Ausnahmesituation am Flughafen Köln-Bonn. Statt Reiseandrang, Urlaubsvorfreude und Verspätungsfrust wird hier bald eine ganz andere Stimmung herrschen.

Anfang September werden viele Passagiere verdutzt sein, wenn sie den Flughafen Köln-Bonn erreichen.

Flughafen Köln-Bonn: Großes Event steht an – Es gibt nur noch wenige Karten

Eigentlich war es bereits für 2020 geplant – nun wird es in abgespeckter Form vom 2. bis 4. September stattfinden: Das Open-Air-Festival am Flughafen Köln-Bonn.

Auf dem Gelände wird extra eine Freifläche hergerichtet, auf welcher insgesamt drei Konzerte stattfinden sollen.

Das ist der Flughafen Köln/Bonn:

der Flughafen Köln/Bonn „Konrad Adenauer“ ist ein internationaler Airport

nach Passagierzahlen liegt er im Jahr 2019 auf Platz 7 in Deutschland und im Frachtbereich auf Platz 3

Basis der Fluggesellschaft Eurowings und Drehkreuz der Frachtfluggesellschaften UPS Airlines und FedEx

2020 ist der Flughafen in einer Umfrage unter 13,5 Millionen Befragten zum drittbesten Regional-Flughafen der Welt gewählt worden

in der Kategorie „World's Top 100 Airports“ liegt der Airport 2020 unter den besten 30 weltweit

Am 2. September wird die Band Kasalla ihren Kölschrock auf die Bühne bringen. Am 3. September dürfen sich Zuschauer über den „Sing mein Song“-Star Gregor Meyle freuen und am 4. September wird es sogar einen ganzen Kölschen Abend unter dem Titel „Üvverm Horizont“ geben. Mit dabei sind unter anderem Cat Ballou, Klüngelköpp und Kempes Finest. Moderiert wird das Open-Air-Festival von Martin Schopps.

Wie der Flughafen Köln-Bonn am Mittwochnachmittag auf Facebook ankündigte, soll es für alle drei Festivaltage noch Restkarten geben.

Wer noch kurzfristig bei dem Event dabei sein möchte, der kann sich auf der Website des „Kölner Kartenladen“ eines der letzten Tickets sichern.

Hier lohnt es sicher schnell zu sein. (mkx)