Flughafen Köln/Bonn: Attacke mitten in der Nacht – wildes Tier geht auf Airport-Mitarbeiter los

Auf diese Begegnung hätte wohl jeder am Flughafen Köln/Bonn verzichten können! In der Nacht auf Freitag (6. Oktober) wurde ein Mitarbeiter des Airports von einem wilden Tier attackiert. Kein Witz: Ein sehr aggressiver Fuchs griff den Mann in dessen Nachtschicht an.

Wie der „Express“ berichtet, soll es sich dabei um einen Busfahrer handeln. Der Flughafen Köln/Bonn gibt wegen dessen Persönlichkeitsrechten keinerlei Informationen an die Öffentlichkeit heraus.

Flughafen Köln/Bonn: Attacke mitten in der Nacht

Der Mann wurde glücklicherweise „nur“ leicht verletzt. Außerdem sei seine Hose zerrisen worden. Er hatte gegen 3 Uhr die Wache der Flughafenfeuerwehr aufgesucht. Ein Airport-Sprecher dem „Express“: „Er wurde dort ambulant vom Rettungsdienst behandelt und danach wieder aus der Wache entlassen.“

Das Tier griff ihn an, als sich der Busfahrer während seiner Schicht am Betriebshof des Flughafens aufhielt. Der liegt etwas weiter weg von Terminals und den Vorfeldern, also am äußersten Rand. Da der Flughafen an der Wahner Heide grenzt, ist ein Aufeinandertreffen mit wilden Tieren nicht unwahrscheinlich.

Busfahrer setzte Schicht fort

Der Mitarbeiter soll auch nach dem Angriff seine Schicht fortgesetzt haben. Die Fuchs-Attacke hatte also glücklicherweise keine Auswirkungen. Eine Gefahr für Fluggäste besteht übrigens nicht: Die Entfernung zum Terminal ist groß, Füchse sind zudem Menschen gegenüber sehr scheu.