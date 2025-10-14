Ab sofort! Flughafen Köln/Bonn überrascht Urlauber mit neuem Angebot

Neue Verbindung am Flughafen Köln/Bonn. Seit Oktober 2025 bietet sich Pilgern aus dem Rheinland eine neue Gelegenheit: Mit Corendon Airlines geht es nonstop nach Dschiddah.

Vom Flughafen Köln/Bonn aus bringt eine Boeing 737-800 die Gläubigen in etwa sechs Stunden zum wichtigsten Tor nach Mekka. Rückflüge können ab dem Wallfahrtsort Medina gebucht werden.

Vom Flughafen Köln/Bonn Richtung Mekka

Die Herbst-Charterserie richtet sich seit Montag (13. Oktober) speziell an muslimische Reisende, die außerhalb der Hadsch eine angenehme Pilgerreise unternehmen möchten.

++ Herbstferien-Chaos am Flughafen Köln/Bonn? Mega-Andrang an diesen Tagen ++

„Unsere Region zeichnet sich durch ihre Vielfalt von Menschen, Nationalitäten und Religionen aus. Daher ist ein Ziel wie Dschiddah im Angebot wichtig, um den Bedürfnissen der Fluggäste muslimischen Glaubens gerecht zu werden“, erklärt Cenk Özöztürk, Geschäftsführer der Flughafen Köln/Bonn GmbH, den Hintergrund des neuen Angebots.

Mehr Themen:

Dschiddah beeindruckt auch Touristen. Die historische Altstadt, ein UNESCO-Weltkulturerbe, lockt mit einzigartigem Flair. Strände und idyllische Küstendörfer am Roten Meer laden ebenso zum Verweilen ein. Medina, die zweitheiligste Stadt des Islam, ergänzt die Reise perfekt. Dort lässt sich die Umra stilvoll abschließen, bevor es zurück zum Flughafen Köln/Bonn geht.