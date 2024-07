Flughafen Köln/Bonn: Zum Sommerferienstart sickert die Nachricht durch – „Horror“

Die Sommerferien haben in NRW am Montag (8. Juli) offiziell gestartet. Für viele Familien Grund genug, dem wechselhaften Wetter im Westen zu entfliehen und gen Sommer durchzustarten. Neben den Flughäfen Düsseldorf, Dortmund und Weeze ist auch der Airport in Köln/Bonn die nächste Adresse für Urlauber aus dem größten Bundesland Deutschlands.

Jetzt sickerte allerdings eine Nachricht vom NRW-Flughafen durch, die schon jetzt für Furore sorgt. Denn der Flughafen Köln/Bonn verkündete am Donnerstag (11. Juli) selbst, dass er bald Zuwachs durch eine neue Airline erhält. Doch Urlauber machen im Netz ihren Sorgen Luft, denn die Fluggesellschaft genießt nicht gerade den besten Ruf.

Flughafen Köln/Bonn gibt „Chaos-Airline“ Chance

Dabei soll es sich um Marabu Airlines handeln. Bislang hatte die an den Standorten Hamburg und München ihre Basis. Das soll sich nun aber ändern. Schon bald werden die Flieger der Fluggesellschaft stattdessen ab Köln/Bonn, Nürnberg und Stuttgart abheben und beliebte Ziele wie Hurghada, Fuerteventura und Teneriffa anfliegen.

Doch bei dem Stichwort Marabu Airlines sollten bei vielen Urlaubern bereits am Donnerstag üble Erinnerungen wach werden. „Ist das nicht eine Pannen-Airline?“, fragte so etwa ein Mann unter der Ankündigung des Flughafen Köln/Bonn. „Definitiv“, folgte prompt von einem anderen die Bestätigung. „Das ist eine Horror Meldung. Marabu ist die unzuverlässigste und katastrophalste Airline schlechthin. Sowohl die Flughäfen als auch die Passagiere aus Hamburg und München machen zehn Kreuze, dass Marabu die Basis dort abzieht“, offenbart auch ein anderer Fluggast unter dem Facebook-Beitrag.

Airline mit großen Plänen in Köln/Bonn!

Erst im vergangenen Sommer feierte Marabu Airlines seine Premiere. Als Condor-Tochter, waren die Erwartungen dementsprechend groß. Allerdings sollte sich schnell zeigen, dass die Fluggesellschaft nicht in die Fußstapfen seiner Mutter treten wird. Schnell hatte Marabu wegen sich häufenden starken Verspätungen und defekten Maschinen in den Medien den Ruf als „Chaos-Airline“ weg.

In Köln/Bonn lässt man sich von dem schlechten Ruf der Airline allerdings nicht beirren, im Gegenteil: Man verfolgt große Pläne mit Marabu Airlines. Ab Sommer 2025 soll demnach das Angebot der Ziele bereits erweitert werden. Dann sollen die Flieger elf beliebte Ziele wie etwa Chania auf Kreta oder Gran Canaria anfliegen.

Am 11. Oktober 2024 wird Marabu Airlines zum ersten Mal vom NRW-Flughafen aus abheben. Bleibt zu hoffen, dass die Fluggesellschaft ihren schlechten Ruf dann wieder gerade biegen kann.