Flughafen Köln/Bonn: Mann parkt am Airport – beim Blick auf die Rechnung traut er seinen Augen kaum!

Am 3. Oktober hatte ein Mann am Flughafen Köln/Bonn geparkt, da die Parkkosten an Feiertagen dort niedriger sind. Doch beim Blick auf die Rechnung verschlug es ihm die Sprache.

Flughafen Köln/Bonn: Parkhaus bucht Mann dreifache Gebühr ab

„Wie kann es sein, dass mir für das Parken am heutigen Feiertag im P1 neun Euro abgebucht wurden?“, fragt er anschließend auf Facebook. „Laut eurer Website gilt an Sonn- und Feiertagen ein Preis von lediglich drei Euro.“

Dazu postete er ein Foto seiner Rechnung sowie einen Handy-Screenshot der Internetseite mit den Parkkosten.

Das ist der Flughafen Köln/Bonn:

Der Flughafen Köln/Bonn liegt auf dem Kölner Stadtgebiet

Der internationale Flughafen ist die Basis der Fluggesellschaft Eurowings

2018 zählte der Flughafen Köln/Bonn fast 13 Millionen Passagiere

bis zum Stadtzentrum von Köln sind es 12 Kilometer, nach Bonn 16 Kilometer

2019 lag er auf Platz 7 der Passagierzahlen in Deutschland

Der Airport entschuldigte sich in den Kommentaren für die Unannehmlichkeiten. „Wir erkundigen uns bei den Kollegen vom Parkhaus-Management, warum von dir neun Euro verlangt wurden“, kündigt der Mitarbeiter an – und nur einen Tag später herrschte bereits Klarheit.

Airport gesteht Fehler ein

Der Flughafen Köln/Bonn musste eingestehen, dass den Verantwortlichen hier ein Fehler unterlaufen war. „Wie erwartet wurde dir ein falscher Tarif in Rechnung gestellt“, teilte der Airport dem Mann mit und entschuldigte sich erneut.

Das Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn im März 2020. Foto: imago images / Future Image

Die fälschlicherweise abgebuchten sechs Euro sollen dem Mann nun zurückerstattet werden.

Parkgebühr-Ärger auch am Flughafen Düsseldorf

Auch an einem anderen Flughafen in NRW gab es zuletzt Probleme mit zu hohen Parkgebühren. In Düsseldorf fielen die abgebuchten Summen allerdings deutlich höher aus als in Köln – ganze 242 Euro sollte ein Mann dort für seinen Parkplatz bezahlen. DER WESTEN berichtete HIER über den Vorfall. <<<

Daraufhin erzählten uns weitere betroffene Personen von ähnlichen Erlebnissen, worauf DER WESTEN beim Flughafen Düsseldorf nachfragte. Die Antwort kannst du HIER nachlesen. <<< (at)