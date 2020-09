Flughafen Köln/Bonn: Mann besucht Airport und ist fassungslos – „Da bleibt was im Halse stecken“

Für einen Mann endete der Besuch des Flughafens Köln Bonn unschön.

Er fühlte sich über den Tisch gezogen und machte seinem Ärger auf der Facebook-Seite des Flughafens Köln/Bonn Luft.

Flughafen Köln/Bonn: Mann ist stinksauer

Eigentlich wollte er nur kurz zur Besucheretage des Flughafens gehen. Dabei wurde ihm aber eine kleine Sache zum Verhängnis.

Das ist der Flughafen Köln/Bonn:

Der Flughafen Köln/Bonn liegt auf dem Kölner Stadtgebiet

Der internationale Flughafen ist die Basis der Fluggesellschaft Eurowings

2018 zählte der Flughafen Köln/Bonn fast 13 Millionen Passagiere

bis zum Stadtzentrum von Köln sind es 12 Kilometer, nach Bonn 16 Kilometer

2019 lag er auf Platz 7 der Passagierzahlen in Deutschland

Als er von seinem Besuch zu seinem Auto zurückkehrte und wieder aus dem Parkhaus fahren wollte, konnte er es nicht fassen.

Flughafen Köln/Bonn: Mann kann es nicht fassen

Der Stein des Anstoßes ist die Parkgebühr, welche er bezahlen soll. Diese betrug nämlich 22 Euro, wie dem auf der Facebook-Seite des Köln Bonner Flughafens geposteten Fotos des Parkscheins zu entnehmen ist. Weniger als eine Stunde hatte er demnach sein Auto auf dem Parkplatz abgestellt.

Sein Foto des Parkscheins versieht der erzürnte Mann mit dem folgenden Text: „Parkgebühren für einmal die Besucheretage zu besuchen, die zur Hälfte gesperrt ist. Da bleibt was im Halse stecken.“

So reagiert der Flughafen Köln Bonn auf die Kritik

Unter dem Facebook-Post antwortete der Flughafen Köln/Bonn dem Mann, dass der Bereich unmittelbar vor den Terminals nur fürs schnelle Bringen und Abholen von Passagieren vorgesehen sei – dort hatte der Mann aber sein Auto abgestellt. Nur die ersten zehn Minuten seien hier kostenlos. Außerdem stünden alle anfallenden Parkgebühren an den Einfahrten, so der Flughafen weiter.

Am Ende gab es noch einen Tipp: „In Parkhaus 2 beispielsweise hätte dich das Parken lediglich 3 Euro gekostet.“ Tatsächlich zahlt man in den Parkhäusern 1, 2 und 3 – laut der Website des Flughafens Köln Bonn – nur drei Euro pro angefangene Stunde. An Sonn- und Feiertagen müsse man in den genannten Parkhäusern sogar nur drei Euro für den ganzen Tag bezahlen.

Köln Bonn Flughafen: Beim nächsten Besuch sollte der Mann sein Auto besser in einem der preiswerteren Parkhäuser abstellen. (Symbolbild) Foto: imago images / Jürgen Schwarz

Also sollte man das nächste Mal einfach die Besucheretage des Flughafens an einem Sonntag besuchen – das ist günstiger und so kommt auch kein Stress auf. (gb)