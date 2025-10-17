Mallorca-Flieger landet am Flughafen Köln/Bonn – Polizei muss sofort eingreifen

Am Abend des 16. Oktober 2025 hat sich eine spektakuläre Festnahme am Flughafen Köln/Bonn ereignet. Dort nahm die Bundespolizei einen 28-jährigen Serben fest, der zuvor von der Polizei Köln aus Palma de Mallorca begleitet worden war.

Gegen ihn lag ein internationaler Haftbefehl wegen schweren Raubes vor.

Haftbefehl bestätigt am Flughafen Köln/Bonn

Der Mann, der bereits rechtskräftig zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden war, wurde direkt nach der Landung in Empfang genommen. Die Beamten der Bundespolizei stellten seine Identität zweifelsfrei fest und belehrten ihn über seine Rechte, bevor der Haftbefehl formell vollzogen wurde.

Die Zusammenarbeit zwischen der Polizei Köln und der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn zahlte sich voll aus. Nach den notwendigen Formalitäten brachte man den Verurteilten unter strenger Bewachung in die Justizvollzugsanstalt Rheinbach. Dort wird er nun seine mehrjährige Haftstrafe antreten.

Der Flughafen Köln/Bonn rückte damit erneut in den Fokus einer erfolgreichen internationalen Ermittlung. Dank der nahtlosen Kooperation der Behörden konnte ein gefährlicher Straftäter aus dem Verkehr gezogen werden. Die Staatsanwaltschaft Köln zeigte sich zufrieden mit dem schnellen und reibungslosen Ablauf der Maßnahmen.