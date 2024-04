Flughafen Köln/Bonn: Mallorca-Hammer! Jetzt herrscht Gewissheit

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die alljährliche Urlaubsplanung. Während viele ihren großen Familienurlaub bereits geplant und gebucht haben, gibt es auch immer wieder Kurzentschlossene, die auf Last-Minute-Angebote setzen oder sich spontan entscheiden. Das gilt vor allem für diejenigen, die gerne mal nach Mallorca fliegen, um ein paar Tage ausgelassen in der Schinkenstraße zu feiern. Und genau für sie hat der Flughafen Köln/Bonn eine gute Nachricht.

Ab Sonntag, 31. März, startet am Airport der umfangreiche Sommerflugplan mit vielen neuen Zielen. Vor allem für die Lieblingsinsel der Deutschen ist gesorgt.

Flughafen Köln/Bonn: Große Airline kehrt zurück

Mit Condor kehrt im Sommer eine große deutsche Airline an den Köln/Bonn Airport zurück. Und das ist vor allem für Mallorca-Liebhaber eine gute Nachricht: Ab dem 9. Mai fliegt Condor fünfmal wöchentlich nach Mallorca, wie der Flughafen in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Immer montags, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags geht es auf die beliebte spanische Insel.

Somit steuern ganze vier Fluggesellschaften die Sonneninsel an: Eurowings, Ryanair, LEAV und Condor. „Die Airlines fliegen bis Ende Oktober in der Spitze mehr als 80-mal pro Woche auf die Insel“, erklärte ein Sprecher des Flughafens auf Nachfrage des „Mallorca Magazins“.

Größtes Mallorca-Angebot seit 16 Jahren

Der Flughafen Köln/Bonn ist jedoch nicht der einzige Airport in NRW, der in diesem Jahr richtig aufrüstet. Vom Flughafen Münster/Osnabrück werden so viele Flugzeuge auf die Insel starten wie seit vielen Jahren nicht mehr. Bis zu sechsmal täglich fliegen im Sommer vier verschiedene Airlines, darunter Eurowings, Ryanair und SmartLynx Airlines sowie neu Condor, zwischen dem kleinen Flughafen in NRW und Palma de Mallorca. „Zusammen sorgen sie für das größte Mallorca-Angebot seit 16 Jahren“, heißt es in der Pressemitteilung des Flughafens.

Damit steht Reisenden aus NRW, die ihren Sommer auf Mallorca verbringen wollen, nicht nur am Flughafen Köln/Bonn eine noch größere Auswahl zur Verfügung, sondern auch in Münster/Osnabrück. Hier finden Urlauber sicherlich das ein oder andere Schnäppchen!