Flughafen Köln/Bonn: Kampfflugzeuge über dem Airport – aus diesem Grund

Am Himmel über dem Airport kreisten am Donnerstag zwei Tornado-Kampfjets und ein großer Airbus A310 der Luftwaffe. Was steckt dahinter?

Ungewöhnliche Szenen am Flughafen Köln/Bonn!

Flughafen Köln/Bonn: Kampfflugzeuge deuten auf Ende einer „Ära“ hin

„Heute endet eine Ära“, schrieb die Luftwaffe am Donnerstagmorgen auf Twitter. Denn nach über 16 Jahren beendet der Airbus A310 seinen Dienst als „fliegende Tankstelle“. Er hatte andere Flugzeuge in der Luft mit Treibstoff versorgt. Die Betankung am Donnerstag gegen 15.30 Uhr war jedoch rein symbolischer Natur.

Das ist der Flughafen Köln/Bonn:

Der Flughafen Köln/Bonn liegt auf dem Kölner Stadtgebiet

Der internationale Flughafen ist die Basis der Fluggesellschaft Eurowings

2018 zählte der Flughafen Köln/Bonn fast 13 Millionen Passagiere

bis zum Stadtzentrum von Köln sind es 12 Kilometer, nach Bonn 16 Kilometer

2019 lag er auf Platz 7 der Passagierzahlen in Deutschland

Der Flug über dem bisherigen Heimstandort Köln/Bonn ist die letzte von mittlerweile rund 3.000 Luftbetankungen, die der Airbus A310 MRTT durchgeführt hat. Die Bilanz dabei: 13.800 Flugstunden und rund 39.000 Tonnen abgegebener Treibstoff.

Airbus A310 fliegt künftig keine Tankeinsätze mehr

In Zukunft wird der Airbus nur noch als Truppen- oder Krankentransporter der Bundeswehr zum Einsatz kommen.

Aus, finito und vorbei. #Team_Luftwaffe verabschiedet sich von der nationalen Fähigkeit den #A310 als Tanker einzusetzen. Er flog so heute zum letzten Mal. Die Aufgabe übernimmt das internationale Team der @A330_MMU. So geht #Europa und @NATO. Hier mehr: https://t.co/h9TRv68PWj pic.twitter.com/VPNGEBXpY0 — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) September 10, 2020

Die Luftbetankungen übernehmen künftig die Maschinen vom Typ „A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport)“ der Multinational MRTT Unit (MMU) im niederländischen Eindhoven. (at)