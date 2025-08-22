Frau rastet in Flieger aus – Maschine muss plötzlich am Flughafen Köln/Bonn zwischenlanden

Das kennen wahrscheinlich viele: Man ist auf größeren Veranstaltungen unterwegs und irgendwo fängt ein Streit, vielleicht sogar eine Schlägerei an. Instinktiv entfernen wir uns so schnell es geht aus dieser Situation. Doch was ist, wenn das nicht möglich ist? Zum Beispiel in einem Flugzeug? Die Passagiere eines Fliegers auf dem Weg nach Zypern haben das jetzt hautnah miterleben müssen. Die Maschine musste in ihrer Not am Flughafen Köln/Bonn zwischenlanden.

Denn an Bord randalierte eine Frau und wurde gegenüber der Crew und Mitreisenden gewalttätig. Was war nur in sie gefahren?

Frau wird an Bord eines Fliegers gewalttätig – Maschine muss am Flughafen Köln/Bonn zwischenlanden

Eigentlich sollte es für Passagiere und Crew ein normaler Flug von Manchester (Großbritannien) nach Larnaca (Zypern) werden. Doch Pustekuchen! Die Maschine musste nach Polizeiangaben am Donnerstagabend (21. August) außerplanmäßig am Flughafen Köln/Bonn zwischenlanden. Grund war eine 41-jährige Passagierin, die gegenüber der Crew sowie Mitreisenden gewalttätig wurde.

Die britische Staatsangehörige soll nach bisherigen Erkenntnissen Schläge und Tritte ausgeteilt sowie die Crew beleidigt und bedroht haben. Bei der Aktion war sie anscheinend stark alkoholisiert mit einem Wert von 1,76 Promille.

++ Das könnte dich auch interessieren: Urlaub in der Türkei: Alptraum für eine Familie am Flughafen! „Wie Dreck behandelt“ ++

Das Ganze war wohl so heftig, dass die Deutsche Flugsicherung die Einsatzzentrale der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn informierte und eine außerplanmäßige Zwischenlandung bekanntgab.

Die anderen Passagiere hatten echt Pech

Die Frau wurde noch am Flugzeug von der Bundespolizei gestellt und in Absprache mit der Polizei Köln zur Dienststelle gebracht. Hier durfte sie erstmal ausnüchtern. Da sich die 41-Jährige im polizeilichen Gewahrsam befindet, ist sie offiziell noch nicht eingereist. Sie soll unmittelbar nach der Entlassung aus dem Gewahrsam nach Großbritannien zurückgewiesen werden.

Die anderen Passagiere werden von der außerplanmäßigen Zwischenlandung am Flughafen Köln/Bonn auf ihrem eigentlichen Weg nach Zypern nicht gerade begeistert gewesen sein. Denn die Maschine konnte aufgrund von technischen Problemen nicht einfach wieder starten. So ging es für die Reisenden erstmal in den Transitbereich. Später konnten sie ihre Reise aber zum Glück mit einem Ersatzflugzeug fortsetzen. Diese Geschichte werden sie wohl so schnell nicht mehr vergessen!

Welche Pläne der Flughafen Köln/Bonn für den Winter hat, liest du übrigens in diesem Artikel.