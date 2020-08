Flughafen Köln/Bonn: Frau beschwert sich öffentlich über Fluglärm – und blamiert sich dabei komplett

Flughafen Köln/Bonn: Eine Frau hat sich öffentlich über den Fluglärm am Airport beschwert – und sich dabei völlig blamiert. (Symbolbild)

Nicht nur am Flughafen Köln/Bonn kennt man das Problem: Die Anwohner leiden stark unter dem Fluglärm.

Tag und Nacht haben sie stets die dröhnenden Geräusche startender und landender Maschinen im Ohr. Darüber beschwert sich auch eine Anwohnerin am Flughafen Köln/Bonn, nachdem sie sich offenbar gerade an einen etwas ruhigeren Betrieb des Airports gewöhnt hatte.

Flughafen Köln/Bonn: Frau freut sich über weniger Nachtflüge

„Der Lockdown hatte definitiv etwas Positives!“, schreibt sie auf der öffentlichen Facebook-Seite des Flughafens. „Die Menschen in der Region Köln-Bonn konnten endlich mal, wie die Anwohner anderer deutscher Flughäfen, nachts schlafen. Jetzt ist die Stille am Himmel leider wieder vorbei.“

Die Enttäuschung der Frau ist nachvollziehbar. Da freut man sich darüber, nachts endlich mal nicht von Flugzeugturbinen geweckt zu werden – und nach ein paar Wochen ist der Friede schon wieder vorbei.

Das ist der Flughafen Köln/Bonn

12 Kilometer von Kölner und 16 Kilometer vom Bonner Stadtzentrum entfernt

dient als Drehkreuz für Frachtfluggesellschaften wie UPS Airlines und FedEx

Basis von Eurowings

ist im Frachtbereich wichtiger als im Passagierbereich

Doch die Antwort des Flughafens auf ihren Beitrag rückt die ganze Sache plötzlich in ein ganz neues Licht. Hat sich die Anwohnerin die vermeintliche Ruhepause etwa nur eingebildet?

Flughafen widerspricht der Anwohnerin

So wirkt es zumindest. Denn die Rückmeldung des Airports widerspricht der Frau deutlich. „Die Nachtflüge in Köln/Bonn wurden während des Lockdowns nicht eingestellt“, so die überraschende Aussage des Flughafens. Und es kommt noch verrückter.

Denn es ist nicht nur so, dass es gar keine Pause bei den Nachtflügen gab. „Der Frachtflugverkehr hatte im Gegensatz zum Passagierverkehr sogar leichte Zuwächse aufgrund der Versorgungssituation zu verzeichnen“, schreibt der Flughafen in seiner Antwort.

Wieso es der Anwohnerin dennoch so vorkam, als wäre der nächtliche Flugbetrieb in Köln/Bonn während des Lockdowns komplett eingestellt worden, bleibt wohl ein Rätsel. Auf die Rückmeldung des Airports hat sie bisher zumindest nicht reagiert. (at)