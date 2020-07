Flughafen Köln/Bonn: Mann beobachtet rätselhafte Landung – selbst der Airport ist ratlos

Köln. Nach der Corona-Pause können am Flughafen Köln/Bonn endlich wieder Flugzeuge abheben. Touristen atmen auf: Beliebte Strände in Spanien, Italien, Griechenland und Co. sind damit wieder in greifbarer Nähe.

Doch nicht alle Flugzeuge, die Köln ansteuern, stammen aus einer Urlaubsregion. Diese Erfahrung musste Dennis B. machen. Ihm fiel eine bemerkenswerte Landung eines Flugzeugs auf Kölner Boden auf und konfrontiert den Flughafen Köln/Bonn mit seiner Entdeckung.

Flughafen Köln/Bonn: Mann beobachtet rätselhafte Landung

Was war passiert? Dennis B. schaute sich am späten Samstagabend den Flugverkehr über Köln auf der Internetseite „Flightradar24“ an. Ein Flug eines zweimotorigen Jets von Housten im US-Bundesstaat Texas, der am frühen Sonntagmorgen um 0.44 Uhr in Köln landete, irritierte ihn.

Denn dahinter steckte die US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft. Seine Frage an den Flughafen Köln/Bonn: „Warum landet die NASA bei euch?“

So reagiert der Flughafen Köln/Bonn auf das Rätsel

Warum das NASA-Flugzeug in der Nacht in Köln landete, konnte der Flughafen Köln/Bonn konkret allerdings nicht beantworten.

Die NASA koordiniert ihre bemannte Raumfahrt von Houston aus. (Symbolbild) Foto: Sheri Locke / Nasa Handout / dpa

Das ist der Flughafen Köln/Bonn:

Der Flughafen Köln/Bonn liegt auf dem Kölner Stadtgebiet

Der internationale Flughafen ist die Basis der Fluggesellschaft Eurowings

2018 zählte der Flughafen Köln/Bonn über 12 Millionen Passagiere

Allerdings wies das Social-Media-Team auf seiner Facebook-Seite darauf hin, dass sich direkt neben dem Flughafen Köln/Bonn das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) befinde. Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte die NASA-Landung mit dem Institut in Verbindung stehen. (ak)