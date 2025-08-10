Flughafen Köln/Bonn: Jetzt macht es der Airport offiziell – Reisende können sich freuen

Na, das ist doch mal ein schönes vorgezogenes Weihnachtsgeschenk! Der Sommer ist noch in vollem Gange, die Ferien in NRW laufen noch und der Flughafen Köln/Bonn gehört zu den größten Drehkreuzen. Doch schon jetzt blickt der Airport auf den Winter – denn klar ist: Der Winterflugplan wird einmal mehr für Reisende neue Ziele bereithalten!

Wie der Flughafen Köln/Bonn mitteilt, wird es ab dem 15. Dezember eine neue Strecke geben. Und die führt nach Osteuropa, nämlich in die nordmazedonische Hauptstadt Skopje! Urlauber und Geschäftsreisende können dann viermal pro Woche via Wizz Air ins Balkanland fliegen. Dabei bleibt es aber nicht…

Flughafen Köln/Bonn: Jetzt macht es der Airport offiziell

Denn die Verbindung von Köln/Bonn nach Skopje ist die zweite neue Route, die die Fluglinie im Winterflugplan aufnehmen wird. Schon ab dem 26. Oktober fliegt die Airline ebenfalls viermal pro Woche nach Bukarest (Rumänien).

Airport-Geschäftsführer Cenk Özöztürk: „Wir freuen uns sehr, dass Wizz Air nach der Rückkehr an unseren Flughafen und dem angekündigten Start der Strecke nach Bukarest mit Skopje eine weitere attraktive Verbindung anbietet.“ Und weiter: „Wir befinden uns mit der Airline zudem in guten Gesprächen über weitere mögliche neue Strecken.“

Reisende können sich neue Balkanziele freuen

Skopje punktet bei Reisenden mit einer Mischung aus Geschichte, Kultur und Moderne. Die Hauptstadt Nordmazedoniens bietet historische Sehenswürdigkeiten wie die Steinbrücke über den Vardar, die Festung Kale und eine Altstadt mit orientalischem Flair.

Gleichzeitig prägen moderne Bauten das Stadtbild, machen Skopje zum Ort voller Kontraste. Umgeben von Bergen und nur wenige Kilometer vom malerischen Matka-Canyon entfernt, ist die Stadt zudem ein idealer Ausgangspunkt für Reisende, die Entspannung in der Natur suchen. Nicht zu vergessen: Das Land ist auch vor allem für die vielen Menschen in NRW attraktiv, die im Balkan Verwandte über Weihnachten empfangen oder besuchen wollen.