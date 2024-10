Flughafen Köln/Bonn: Erst Eurowings-Schock – plötzlich irre Szenen auf dem Rollfeld

Es sind turbulente Tage rund um den Flugverkehr in NRW. Erst kündigte Ryanair an, unter anderem den Flughafen Dortmund ab Sommer 2025 nicht mehr anzusteuern. Auch andere Standorte werden eingestampft und etliche Flüge an vielen Flughäfen gestrichen (alles dazu hier >>>).

Am Freitag (11. Oktober) legte Eurowings nach und verkündete zunächst, dass im ersten Schritt rund 1.000 Flüge aus dem Programm genommen werden. Das betrifft zum Teil auch den Flughafen Köln/Bonn (hier mehr Details >>>). Am selben Tag verkündet der zweitgrößte Airport in NRW aber auch eine freudige Nachricht.

++ 11.11. in Köln: Bittere Karnevals-Absage – Jecken trifft der Schlag ++

Flughafen Köln/Bonn macht es offiziell

Ryanair hat seine Drohung wahr gemacht und tausende Flüge in Deutschland gestrichen. Das begründet die irische Fluggesellschaft mit den aus ihrer Sicht zu hohen Gebühren in Deutschland (mehr dazu hier >>>). Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings sah sich aus wirtschaftlichen Gründen dazu gezwungen, sein Angebot auszudünnen.

Auch interessant: Ryanair zieht es knallhart durch und lässt Passagieren keine Wahl – „Gibt keinen Grund mehr“

Ganz anders sieht es bei der Konkurrenz aus. Wie der Flughafen Köln/Bonn am Tag des Eurowings-Schocks verkündet, hat eine neue Airline ihre Basis am Standort in NRW eröffnet. Die Rede ist von „Marabu Airlines“, die zum Herbstferien-Beginn ihre ersten Flüge am zweitgrößten Airport in NRW angeboten hat.

Irre Szenen auf dem Rollfeld

Zur Begrüßung der neuen Airline spielten sich außergewöhnliche Szenen auf dem Rollfeld des Köln/Bonner Flughafens ab. Nicht nur bekamen die ersten Passagiere kleine Geschenktüten von Flughafen und Airline. Auch kam die erste Maschine der estnischen Fluggesellschaft durch Wasserfontänen der Flughafen-Feuerwehr.

„Die Eröffnung einer Basis ist immer etwas Besonderes – und ein Grund zu feiern: Wir freuen uns sehr, dass wir Marabu Airlines als neuen Partner für unseren Flughafen gewinnen konnten“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Mehr Themen:

Die Schwesterairline der Condor steuert im Herbst und Winter drei Ziele im Süden an: Fuerteventura, Teneriffa und den ägyptischen Badeort Hurghada. Dazu bietet Marabu in den Herbstferien auch drei Flüge pro Woche nach Palma de Mallorca an.